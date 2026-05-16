Buongiorno oggi io e Patrizia abbiamo volato fino in Francia per assaggiare la famosa ricetta, un classico della cucina Francese, delle Crepes suzette. Potete prepararle per una cena romantica, o per stupire i vostri ospiti o per una merenda diversa dall'ordinario.

Quando si preparano le Crepes in genere poi si farciscono variamente, in questa ricetta invece una volta pronte vanno piegate a fazzoletto e poi immerse in una salsa a base di arancia, burro e liquore Grand Marnie.

Il Grand Marnier servirà per flambare il dessert. Il flambare è una tecnica in cui si versa un liquido alcolico su una pietanza calda e lo si incendia. L'obiettivo è bruciare rapidamente la parte alcolica esaltando gli aromi del piatto.

Mi raccomando quando fate il flambare dovete prendere delle precauzioni:

spegnete la cappa per prevenire il risucchio della fiamma;

il liquore va intiepidito prima di versarlo sul piatto caldo altrimenti da freddo può causare una fiamma troppo alta e imprevedibile da gestire;

evitate di versare il liquore direttamente dalla bottiglia, perchè i vapori possono causare un ritorno di fiamma;

accendere con cura inclinando un po' la padella e utilizzando un accendino lungo;

una volta che l'alcool evapora tutto la fiamma si spegne da sola, se necessario pote utilizzare un coperchio per soffocare la fiamma.

Altrimenti se volete stare sicuri potete non usare nessuna fiamma, versate il vostro liquore sopra il dessert caldo abbassando al minimo la fiamma e aspettate qualche minuto che evapori da solo.

Trovate la ricetta:

https://www.cucchiaio.it/ricetta/ricetta-crepe-suzette/

Crepes suzette

Ingredienti per 15 crepes:

270 g di farina

30 g di zucchero

6 uova

600 g di latte intero

120 g di burro fuso

per la salsa:

6 arance con buccia edibile

100 g di zucchero

200 g di burro

mezzo bicchiere di Grand Marnier (per flambare)

Preparazione

Per preparare le crepes suzette per prima cosa dedicatevi alla pastella delle crepes. Unite in una ciotola capiente la farina, lo zucchero, le uova e il latte e con il frullatore a immersione frullate fino a ottenere un composto liscio e fluido, senza grumi. Aggiungete poi il burro fuso a filo, continuando a lavorare. Una volta pronto, filtrate la pastella con un colino e lasciatela riposare coperta con pellicola per alimenti per circa un’ora, in frigorifero. Trascorso questo tempo, scaldate una padella antiaderente, ungetela accuratamente con una noce di burro e con un pezzo di carta assorbente eliminate l'eventuale eccesso. Versatevi quindi un mestolo di pastella, inclinate e ruotate la padella in modo da distribuirla in maniera uniforme su tutta la superficie. Lasciate cuocere per un paio di minuti a fuoco medio-basso. Con una spatola girate la crepe e continuate la cottura sull'altro lato. Procedete allo stesso modo fino a completare tutte le crepes. Dedicatevi dunque alla preparazione della salsa. In una padella mettete lo zucchero e fatelo sciogliere fino a caramellare. Prelevate la scorza dalle arance e tagliatela finemente a julienne, dunque tenetela da parte. Spremete il succo delle arance, riscaldatelo e aggiungetelo nella padella con il caramello. Fate sciogliere nuovamente lo zucchero qualora dovesse risultare cristallizzato. Raggiunto il bollore, aggiungete la scorza di arancia a julienne e 2/3 del burro. Nel frattempo, piegate in quattro le crepes. Immergete le crepes nella salsa e cuocetele per qualche minuto, fino a che si crei una cremina densa. Flambate con il Grand Marnier e con un cucchiaio ricoprite le crepes con la salsa. Terminata la cottura, aggiungete il burro rimanente, fatelo sciogliere e mescolate. Servite le crepes suzette ancora calde.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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