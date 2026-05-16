Danza e solidarietà: a Peccioli Claudia D’Antonio, Étoile del Teatro San Carlo di Napoli

Accanto a un primo ballerino, ecco un’Étoile. Lo spettacolo Cenerentola, il balletto per la donazione di sangue e midollo, si arricchisce di un’altra protagonista: “Siamo felici di portare sul palco, insieme a Francesco Gabriele Frola, primo ballerino del San Francisco Ballet, anche un’altra grande ballerina: Claudia D’Antonio, étoile del Teatro San Carlo di Napoli” ha detto Francesca Masi, presidente dell’associazione Handling, che a sua volta ha ricevuto un trapianto di midollo.

L’appuntamento è per mercoledì 24 giugno alle 21,15 all’anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (Pisa).

“Per me è un onore e un grande piacere – ha detto Claudia D’Antonio - mettere a disposizione la mia arte per una causa così importante, non vedo l’ora di ballare a Peccioli”.

Masi ha suggerito una metafora: “Il paziente che ha bisogno di una donazione è proprio come Cenerentola all’inizio della fiaba: triste e senza speranza; e proprio come Cenerentola, che viene trasformata dalla bacchetta magica della fatina, grazie al gesto di un donatore, si rigenera, e può tornare a sognare un futuro felice”.

Le due stelle della danza internazionale si esibiranno in un romantico passo a due.

Il balletto, sulle meravigliose musiche di Prokofiev, sarà danzato dai giovani professionisti del Balletto di Parma, insieme ai talentuosi allievi dell’accademia Professione Danza Parma.

Apriranno lo spettacolo le piccole allieve della scuola La Rondine Danza di Peccioli, diretta da Chiara Ribechini.

L’evento è sostenuto dal Sistema Peccioli, e per questo il biglietto ha un costo ridottissimo di 20€.

“Le prenotazioni stanno andando molto bene, il teatro si sta riempiendo, ci aspettiamo una grande serata di bellezza, magia e solidarietà” ha concluso Masi.

I biglietti sono disponibili su VivaTicket, il ricavato finanzierà un progetto in favore del centro trasfusionale Pontedera-Volterra.