Assemblea della Fondazione Dramma Popolare: eletti e confermati due soci, approvato il bilancio

Un'assemblea molto partecipata quella degli scorsi giorni in cui si sono riuniti i soci della Fondazione Istituto Dramma Popolare per condividere un momento di confronto e condivisione. Nel corso dei lavori è stato nominato un nuovo socio, Andrea Maffei, e confermato il socio Riccardo Ceccatelli. È stato inoltre approvato il bilancio consuntivo dello scorso anno che si è chiuso in positivo.

All'assemblea erano presenti, oltre al presidente, Marzio Gabbanini, anche il vescovo Giovanni Paccosi, Antonio Guicciardini Salini per la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – che sostiene in modo determinante la Festa del Teatro – e l'assessore Giacomo Gozzini per il Comune di San Miniato..

Il presidente Gabbanini ha iniziato il suo intervento ripercorrendo i momenti più belli ed emozionanti del 2025 quando, in particolare, sulla scena di piazza Duomo, è andato in scena 'Autodifesa di Caino', opera scritta da Camilleri, e interpretata da un magnifico Luca Zingaretti.

Poi è passato al programma della prossima Festa del Teatro che quest’anno vedrà protagonisti Alessandro Preziosi e il suo Francesco. Quest’anno, a ottocento anni dalla morte del Santo, la scena del Dramma Popolare sarà per 'La ferita, la letizia' di Davide Rondoni. Il debutto sarà il 28 luglio, nella storica piazza. Poi repliche fino al 30. Ma anche il cartellone degli spettacoli che saranno le tappe verso il Teatro del Cielo è ricchissimo e composto da produzioni di altissimo livello.

Intanto la macchina organizzativa che porterà alla prossima Festa del Teatro è già pienamente in attività e c’è la possibilità di attivare il carnet abbonamenti (per informazioni è possibile contattare gli uffici).

Fonte: Ufficio stampa