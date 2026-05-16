Giallo Mare protagonista a Leggenda Festival

L’attesa è quasi finita, comincia giovedì 21 maggio e durerà fino a domenica 24 il Festival Leggenda della lettura e dell’ascolto. Quattro giorni densi di incontri, laboratori, spettacoli e presentazioni di libri.

La compagnia Giallo Mare Minimal Teatro da sempre collabora con il Comune di Empoli nell’organizzazione del festival e si occupa prevalentemente degli eventi dedicati ai bambini.

All’interno del programma della manifestazione, la compagnia teatrale Giallo Mare cura e promuove un ricco calendario di spettacoli, performance urbane, laboratori narrativi e incontri teatrali che animeranno piazze, vie del centro e spazi culturali della città.

Un percorso articolato che mette al centro il teatro come esperienza collettiva, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti attraverso linguaggi differenti: dal teatro d’attore al clown contemporaneo, dalla musica dal vivo al teatro di figura, fino alle parate itineranti e alle installazioni performative.

Per quattro giorni Empoli diventerà un grande spazio aperto all’immaginazione, dove il pubblico sarà invitato non soltanto ad assistere agli spettacoli, ma a vivere esperienze partecipative fatte di ascolto, gioco, stupore e condivisione.

Tra gli appuntamenti in programma, “Lo Shangai delle Storie” con Adriana Zamboni propone un originale intreccio tra gioco di abilità e invenzione narrativa: pescando colori e ingredienti fantastici, i bambini costruiranno il proprio racconto dando forma a personaggi, magie ed emozioni. Un’attività che nasce anche dal dialogo con i laboratori teatrali realizzati nelle scuole primarie. Età consigliata dai 6 ai 10 anni in programma il 21-22 maggio alle 17.30 e 23 e 24 maggio alle 10.00 a Palazzo Leggenda. Prenotazione non necessaria.

Con “Il cielo è di tutti!” Ines Cattabriga conduce invece il pubblico in un racconto poetico accompagnato da videoproiezioni sulla memoria di una casa distrutta dalla guerra, seguito da un piccolo laboratorio rivolto ai bambini. In programma il 23 alle 15.30 e il 24 maggio alle 11.30 a palazzo leggenda (stanza dell’aòlbero). Prenotazione necessaria.

Il momento della convivialità si trasforma in esperienza teatrale grazie a “A merenda con…”, a cura di Rossella Parrucci: un incontro informale e sorprendente dove i personaggi delle fiabe si raccontano durante la merenda, creando uno spazio di relazione e immaginazione condivisa. In programma 21 maggio alle 17.30, il 22 maggio alle 17.00 il 23 e il 24 maggio alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti, prenotazione non necessaria, adatta a tutti.

Tra gli spettacoli serali al Minimal Teatro, il Collettivo Landesì presenta “Al Parco – Storie piccole prima che faccia buio”, delicata riflessione sul tema della paura e del buio raccontata attraverso lo sguardo dei bambini, mentre Prometeo Teatro porta in scena “Brillantina”, un viaggio poetico e visionario costruito con teatro d’attore, teatro di figura e proiezioni dal vivo di oggetti quotidiani trasformati in immagini sorprendenti. In programma il 2 maggio alle 21.00, prenotazione necessaria.indicato per bambini dai 3 ai 6 anni.

Il programma ospita inoltre spettacoli capaci di coinvolgere il pubblico urbano e trasformare la città in palcoscenico. “WOOW!” della compagnia Cie BRUBOC è una performance clownesca e non verbale fatta di equilibrio, comicità e stupore, mentre “Formelastica” di Molino Rosenkranz unisce teatro, danza, musica e installazioni visive in un percorso itinerante dedicato al superamento dei confini e alla forza dell’immaginazione. In programma il 22 maggio alle 17.00 per le vie del centro storico, adatta a tutti.

Grande spazio anche al teatro di strada e al circo contemporaneo con “Cinelù” di Drumrum Teatro Suonato, con Sarah Georg e Gabriele Stoppa, originale miscela di gioco, musica dal vivo e archeologia del cinema, in programma il 23 e 24 maggio alle 11.30 al Chiostro degli Agostiniani- prenotazione necessaria, indicato dai 6 anni in poi.

Il filo conduttore di “Formelastica” di Molino Rosenkranz è il concetto di elasticità: la capacità di superare confini, oltrepassare soglie e cambiare prospettiva. Un invito ad attraversare limiti che spesso sono prima di tutto interiori. In questo viaggio ci guidano fantasia, immaginazione, stupore e meraviglia, insieme al coraggio di guardare il mondo da un punto di vista diverso. In programma domenica 24 maggio alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti, adatta a bambini dai 3 ai 10 anni. Non è necessaria la prenotazione.

“Cartoon Toylette” di Teatro nelle Foglie è uno spettacolo internazionale dal linguaggio universale che intreccia comicità, acrobazia e partecipazione del pubblico in programma domenica 24 maggio alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti. Non è necessaria la prenotazione.

La sezione “Ascolto” di LEGGENDA 2026 conferma così la vocazione di Giallo Mare Minimal Teatro alla ricerca di linguaggi scenici innovativi e accessibili, capaci di creare occasioni di incontro tra generazioni e di trasformare il teatro in uno spazio di crescita, relazione e meraviglia.

Gli eventi si svolgeranno tra Piazza Farinata degli Uberti, Palazzo Leggenda, il Chiostro degli Agostiniani, il Minimal Teatro e le vie del centro storico di Empoli.L’ingresso agli spettacoli è gratuito, per alcuni è richiesta la prenotazione sul sito www.leggendafestival.it. Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

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