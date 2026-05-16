Giornata della Polizia Locale: encomio a due agenti di Montopoli in Val d'Arno

Grande orgoglio per il Comando di Polizia Locale di Montopoli in Val d'Arno. In occasione delle celebrazioni regionali per la Giornata della Polizia Locale tenutesi a Firenze questa mattina, l’assistente scelto Michele Fabrizio (assente per motivi di servizio) e la sovrintendente scelta Miria Pieroni hanno ricevuto un encomio ufficiale per un tempestivo e coraggioso intervento di salvataggio compiuto nei mesi scorsi, grazie al quale è stata tratta in salvo la vita di un cittadino.

Alla solenne cerimonia di consegna erano presenti il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la Sindaca di Montopoli, Linda Vanni, e la Comandante della Polizia Locale, Susanna Pisanò.

"L'altissimo senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati sul campo da Michele e Miria rappresentano al meglio i valori fondanti della nostra Polizia Locale e dell’intera macchina comunale", sottolineano la Sindaca Linda Vanni e la Comandante Susanna Pisanò. "Questo riconoscimento premia un'azione straordinaria, ma riflette anche il valore del lavoro silenzioso e fondamentale che tutto il personale del nostro Comando svolge quotidianamente, con vicinanza e attenzione, a presidio del territorio e dei nostri cittadini".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa