Il mestiere di comunicare, all’Università di Firenze una masterclass per i 150 anni del Corriere della Sera

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Mercoledì 20 maggio al Campus delle Scienze Sociali l’iniziativa con i giornalisti della testata

Una mattinata dedicata alle dinamiche del giornalismo contemporaneo e alle sfide della comunicazione professionale.

In occasione dei 150 anni del Corriere della Sera, il Campus delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze ospita mercoledì 20 maggio la masterclass dal titolo “Il mestiere di comunicare”, organizzata in collaborazione con la testata giornalistica (via delle Pandette 9, Edificio D6, Aula 1.18 – ore 10).

L’evento si aprirà con i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, del caporedattore responsabile del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti e del caporedattore centrale del Corriere della Sera Luca Gelmini.

Il programma è caratterizzato da due momenti di approfondimento tecnico e deontologico. Si parte con una sessione dedicata alle pratiche redazionali e alle strategie editoriali del quotidiano, condotta da Luca Gelmini, Greta Sclaunich e Alessandra Bravi. Seguirà un focus sul ruolo della comunicazione visiva nel giornalismo moderno, a cura di Bruno Delfino (Art Advisor del Corriere della Sera) e Iacopo Gori (caporedattore centrale del Corriere).

L’iniziativa – rivolta agli studenti ma aperta a tutti, con prenotazione – rappresenta un’occasione di confronto diretto con i professionisti dell’informazione, offrendo uno sguardo privilegiato sul funzionamento di una grande redazione nazionale.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

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