Inaugurato il nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli

Una mattinata di grande partecipazione e condivisione per presentare alla cittadinanza il nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli: una struttura moderna, accogliente e inclusiva, che metterà a disposizione della collettività servizi sanitari di elevata qualità, ambulatori specialistici e attività diagnostiche supportate da tecnologie di ultima generazione.

In apertura della cerimonia il Governatore, Francesco Pagliai, ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo ambizioso traguardo: “Ringrazio di cuore il Magistrato, e tutti coloro che hanno lavorato al progetto del nuovo Centro Medico Diagnostico, il Provveditore Gionata Fatichenti, il Vicegovernatore Giovanni Guerri e la responsabile degli ambulatori Margherita Tocci. Un progetto importante che nasce per dare un servizio, un supporto alla nostra comunità, qui proseguiamo la nostra missione di cura e accoglienza, in una struttura innovativa e funzionale, ma con gli stessi valori - i nostri - parte fondante della Misericordia da secoli. Il Centro vuole essere un presidio di prossimità, pensato per abbattere le barriere di accesso alle cure e garantire standard elevati di qualità a tutte le fasce della popolazione”.

Una cura che accoglie e una sanità accessibile a tutti, ha sottolineato Gloria Giustarini, direttrice sanitaria del nuovo Centro: “Il nostro obiettivo è prendersi cura delle persone coniugando innovazione medica e tecnologica con ascolto, attenzione e qualità dell’assistenza, per offrire a ogni paziente il percorso più adatto alle proprie esigenze. Una presa in carico completa con un focus specifico sulla prevenzione e sulla continuità delle cure, nel segno di un’assistenza sempre più integrata e vicina ai bisogni del territorio”.

Un progetto che nasce grazie alla sinergia di due importanti realtà del territorio, come ha ricordato la presidente del Consiglio di Sorveglianza Unicoop Firenze, Daniela Mori: "La struttura inaugurata oggi rappresenta l'incontro tra due realtà importanti, con storie dalle radici diverse ma valori comuni: prendersi cura delle persone più fragili e in difficoltà. Per noi è una grande soddisfazione aver partecipato a questo progetto. Mettere insieme Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze significa unire due mondi associativi che hanno radici profonde in questa città: è una grande opportunità per entrambi, un sodalizio di cui siamo molto soddisfatti”.

Molti i cittadini che hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione, per portare un saluto e un segno di vicinanza alla Misericordia. Tante anche le autorità presenti tra le quali: Franco Doni, direttore della Società della Salute (SdS) Empolese-Valdarno-Valdelsa, Francesco Conforti, coordinatore clinico Casa della Salute S. Andrea di Empoli, Filippo Pratesi, direttore Federazione delle Misericordie della Toscana, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, la consigliera regionale Brenda Barnini, il senatore Dario Parrini e Don Guido Engel.

Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare gli spazi della nuova struttura, per conoscere da vicino i servizi che saranno attivati progressivamente nelle prossime settimane

Fonte: Ufficio stampa Misericordia di Empoli

Notizie correlate