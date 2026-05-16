Individuato il ladro dei 'Gratta e Vinci': colpiti bar e tabaccherie tra Lucca e Versilia

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 47enne: sarebbe il protagonista di otto furti aggravati

I carabinieri hanno individuato e raggiunto un 47enne domiciliato a Cascina, già detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni di bar e tabaccherie specializzate nella vendita di “Gratta e Vinci”.

All’uomo è stata notificata presso la Casa Circondariale di Pisa un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda il reato di furto aggravato.

Le indagini, condotte per oltre due mesi dai Carabinieri, hanno permesso di attribuire al 47enne otto episodi di furto avvenuti tra marzo e aprile 2026 in diversi esercizi commerciali tra Lucca, Porcari, Torre del Lago, Pietrasanta e Seravezza.

Tra i luoghi colpiti figurano bar e tabaccherie come il bar pasticceria “Ambrosia” di Lucca, “La Perla”, il “B-Bar” di Porcari, la tabaccheria “Lo Stramonio” di Torre del Lago, oltre ad altri esercizi della Versilia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la tecnica adottata era sempre la stessa: l’uomo si recava nei locali fingendo di acquistare sigarette, distraeva i titolari e approfittava dell’allontanamento momentaneo per sottrarre ingenti quantitativi di biglietti “Gratta e Vinci”, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro, nascondendoli sotto il giubbotto prima di darsi alla fuga a bordo di un’auto a noleggio.

Le immagini di videosorveglianza, gli accertamenti sui veicoli e le testimonianze delle vittime hanno consentito il riconoscimento dell’indagato, confermato da tutti gli esercenti coinvolti.

Al termine della misura cautelare in carcere già in corso per altra causa, il 47enne sarà trasferito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione

Notizie correlate

San Giuliano Terme
Cronaca
12 Maggio 2026

Rubano gasolio e tentano furto in un'azienda, fermata banda attiva al Centro-Nord

Un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lucca ha portato all’arresto di quattro uomini di origine rumena, accusati di furto aggravato, tentato furto aggravato e successivamente anche di associazione per [...]

Lucca
Cronaca
10 Maggio 2026

Precipita sulla Pania Secca, Lucca piange Silvia Fanucchi

Una passione profonda per la montagna, le escursioni e le Apuane. È morta così, durante una salita sulla Pania Secca, Silvia Fanucchi, 46 anni, ingegnera residente ad Antraccoli e dipendente [...]

Lucca
Cronaca
7 Maggio 2026

Riconoscono bici rubata e 'aiutano' la municipale: una denuncia

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Lucca, nel corso del quotidiano servizio di presidio del territorio, sono stati fermata nel centro storico di Lucca da alcuni ragazzi [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

torna a inizio pagina