Individuato il ladro dei 'Gratta e Vinci': colpiti bar e tabaccherie tra Lucca e Versilia

I carabinieri hanno individuato e raggiunto un 47enne domiciliato a Cascina, già detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni di bar e tabaccherie specializzate nella vendita di “Gratta e Vinci”.

All’uomo è stata notificata presso la Casa Circondariale di Pisa un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda il reato di furto aggravato.

Le indagini, condotte per oltre due mesi dai Carabinieri, hanno permesso di attribuire al 47enne otto episodi di furto avvenuti tra marzo e aprile 2026 in diversi esercizi commerciali tra Lucca, Porcari, Torre del Lago, Pietrasanta e Seravezza.

Tra i luoghi colpiti figurano bar e tabaccherie come il bar pasticceria “Ambrosia” di Lucca, “La Perla”, il “B-Bar” di Porcari, la tabaccheria “Lo Stramonio” di Torre del Lago, oltre ad altri esercizi della Versilia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la tecnica adottata era sempre la stessa: l’uomo si recava nei locali fingendo di acquistare sigarette, distraeva i titolari e approfittava dell’allontanamento momentaneo per sottrarre ingenti quantitativi di biglietti “Gratta e Vinci”, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro, nascondendoli sotto il giubbotto prima di darsi alla fuga a bordo di un’auto a noleggio.

Le immagini di videosorveglianza, gli accertamenti sui veicoli e le testimonianze delle vittime hanno consentito il riconoscimento dell’indagato, confermato da tutti gli esercenti coinvolti.

Al termine della misura cautelare in carcere già in corso per altra causa, il 47enne sarà trasferito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione

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