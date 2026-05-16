LILT Firenze: 1500 visite fatte in un anno contro il tumore della pelle

Sono stati 1.511 i controlli dermatologici effettuati nel 2025 da Lilt Firenze nell'ambulatorio dedicato al melanoma e agli altri tumori cutanei (ospitato nei locali della Misericordia di Badia a Ripoli) e nelle aziende del territorio con cui la Lega Italiana per la lotta contro i tumori promuove attività di informazione e prevenzione.

Nel 2024 furono fatte circa 900 visite, nel 2023 1.300.

Per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della pelle, Lilt Firenze aderisce anche alla campagna nazionale Tumori Cutanei promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con Heliocare: il 22 maggio verranno organizzate visite dermatologiche gratuite nell'ambulatorio Lilt di via Chiantigiana 26, eseguite da personale qualificato (medico specialista dermatologo con preparazione specifica nella diagnosi delle lesioni pigmentate) con attrezzatura strumentale adeguata (dermatoscopio manuale e digitale). Le prenotazioni inizieranno il 19 maggio e si potranno fare telefonando al numero 055.576939.

Il melanoma è il terzo tumore più diffuso in Italia sotto i 50 anni, ma la consapevolezza sui corretti percorsi di prevenzione resta ancora insufficiente.

A confermarlo sono i dati dell’Osservatorio Heliocare, promosso da Cantabria Labs Difa Cooper, che indaga le abitudini degli italiani in relazione alle abitudini di esposizione solare e alla prevenzione dermatologica: 1 italiano su 3 dichiara infatti di non essersi mai sottoposto a un controllo dei nei. Un dato che evidenzia quanto la cultura della prevenzione cutanea necessiti ancora di maggiore diffusione e accessibilità.

Da qui la campagna nazionale Tumori Cutanei, a cui Lilt Firenze ha subito aderito.

“Il melanoma è sempre più diffuso ma anche i controlli sono sempre più efficaci: intercettare un tumore il prima possibile è la miglior difesa che abbiamo insieme all'informazione sui rischi e i comportamenti quotidiani da adottare per evitare di ammalarsi” afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

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