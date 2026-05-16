Livorno, evade i domiciliari: arrestata una 43enne

Nell'ambito dei controlli dei carabinieri finalizzati al contrasto dei reati e alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall'Autorità Giudiziaria, i militari della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato una donna di 43 anni, residente a Livorno e con precedenti, per aver violato i domiciliari.

La donna, sottoposta agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, non era stata trovata a casa durante i controlli dei carabinieri. Immediate le ricerche sul territorio che hanno permesso di rintracciarla poco dopo: la 43enne è rientrata a casa senza fornire una valida giustificazione circa la sua assenza.

Accertata la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto per evasione, conducendola presso la casa circondariale di Pisa. L'autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e ripristinato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

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