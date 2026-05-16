Salone del Libro, a Torino il Festival di letteratura per ragazzi Démadé nato a Livorno

Hanno invaso con le loro coloratissime magliette arancioni il Salone Internazionale del Libro di Torino i giovani di Démadé il Festival Letterario per ragazzi nato a Livorno da un’idea di Elaide Garufi. In 50 hanno occupato un vagone del treno dei lettori che partendo dalla stazione di Santa Maria Novella di Firenze ha portato tanti appassionati toscani, soprattutto Under 26, al Lingotto.

Il Festival ha celebrato nella Fortezza Vecchia della città labronica la sua seconda edizione pochi giorni fa e gli organizzatori hanno presentato il loro progetto nello stand della Regione Toscana nel padiglione Oval. Elaide Garufi ha raccontato com’è nato, un anno fa, questo Festival letterario che non è solo per i ragazzi ma è dei ragazzi: “Tutto nasce dalla mia grande passione per la letteratura che mi accompagna da quando sono piccolissima e che poi è cresciuta negli anni. Mia mamma mi ha sempre accompagnato in giro per tutta Italia a Festival, incontri e avevo trovato tanti amici che condividessero con me questa passione, ma tutti molto lontani. Il Festival nasce proprio per creare uno spazio aperto per tutti gli appassionati lettori che vogliono incontrare nuove persone e confrontarsi con gli scrittori del cuore”.

“La seconda edizione - ha spiegato Elaide Garufi - è andata benissimo sono stati giorni in cui le storie non solo sono state lette, ma vissute. Ci son stati tantissimi incontri con più di trenta ospiti. Non abbiamo un tema specifico, ma abbiamo una rassegna dedicata al mare perché è un elemento fondamentale di Livorno. Abbiamo organizzato delle letture in navigazione su una barca a vela e abbiamo cercato di trattare più generi e tematiche possibili di attualità, ma anche legati alla crescita e all'adolescenza in modo da coinvolgere più ragazze e ragazzi. Non ci sono solo io a organizzare questo Festival, ma tutto un team di giovani volontari che vanno dalle medie alle superiori e che vengono solo per amore e passione”.

Il Démadé Festival è un evento creato e ideato da Elaide Garufi, giovane studentessa e scrittrice. L’idea nasce nel 2024 con l’obiettivo di portare, per la prima volta, un festival di Letteratura per ragazzi nella città di Livorno. L’evento è rivolto ai giovani lettori, alle famiglie, agli insegnanti e agli autori, alla promozione della lettura e della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Un viaggio tra generi, storie e temi contemporanei che ha l’obiettivo di interessare e stupire lettori e lettrici giovani e meno giovani. Il Festival si svolge nella Fortezza Vecchia di Livorno, un luogo simbolico della città. È un evento gratuito che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della letteratura e creare legami con altre persone che condividono le stesse passioni. Il Festival è un’iniziativa dell’Associazione Dèmadè APS, un’associazione no profit fondata con lo scopo di promuovere la cultura e la lettura tra i ragazzi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale