Alla Greco Arte di Fucecchio va in mostra Salvatore Magazzini

Alla galleria Greco Arte di Fucecchio va in mostra Salvatore Magazzini, artista toscano contemporaneo noto per il suo linguaggio pittorico essenziale e luminoso, capace di trasformare il paesaggio in emozione attraverso colore, equilibrio e sintesi formale.

L'inaugurazione si terrà sabato 23 maggio 2026 alle ore 17, presso la galleria Greco Arte, in Via Sanminiatese 13, San Pierino – Fucecchio (FI) con la presenza dell'artista.

La mostra, dal titolo 'I colori della Toscana', raccoglie una selezione di opere dedicate ai paesaggi e alle atmosfere del nostro territorio: marine, architetture e scorci reinterpretati attraverso uno stile riconoscibile, dove forme semplificate e campiture cromatiche intense costruiscono immagini sospese e armoniose.

Nella pittura di Magazzini, il paesaggio non viene descritto in maniera tradizionale, ma sintetizzato fino a diventare essenza visiva. La luce, il mare e le geometrie della Toscana si trasformano così in composizioni equilibrate e contemporanee, capaci di trasmettere calma, profondità e identità. L'incontro con l’artista sarà l'occasione per un dialogo diretto con il pubblico.

L'ingresso è libero e gratuito.

Per info: 338 7730863 / 329 5661730

Fonte: Ufficio Stampa