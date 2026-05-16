Scontro tra tre auto a Gavorrano: sei feriti, grave una 57enne

Incidente nel Grossetano nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 49 dell'Accesa, nel territorio comunale di Gavorrano, dove sei persone sono rimaste ferite. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobili e una donna di 57 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Grosseto. Secondo quanto emerso, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità. Gli altri cinque feriti, tutti con conseguenze meno serie, sono stati accompagnati ai pronto soccorso di Grosseto e Massa Marittima in codice di minore gravità.

Per i soccorsi sono state attivate le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e Gavorrano, le Pubbliche assistenze di Sassofortino e Massa Marittima e l'automedica di Follonica.

Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine hanno causato rallentamenti al traffico lungo la Provinciale dell'Accesa.