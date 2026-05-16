Spaccata in un’enoteca a Campo di Marte: bottino di circa 300 euro

Cronaca Firenze
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Colpito un locale di via Marconi nella notte: danni ingenti e indagini della polizia per furto aggravato

Nuovo episodio di furto con spaccata nel capoluogo toscano. Nella notte un ladro ha colpito un’enoteca in via Marconi, nel quartiere di Campo di Marte, utilizzando un tombino stradale per infrangere la vetrina ed entrare nel locale.

Il bottino sarebbe limitato a circa 300 euro, ma i danni alla struttura risultano significativamente più elevati. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni, mentre è ancora in corso l’inventario completo dei beni sottratti o danneggiati.

Si tratta di una modalità criminale già registrata in passato a Firenze, che negli ultimi mesi sembrava essersi attenuata. L’episodio riporta dunque l’attenzione sulla cosiddetta tecnica della “spaccata”, utilizzata per colpire attività commerciali in tempi rapidi.

Non è la prima volta che il locale finisce nel mirino della criminalità. Sul caso indaga la polizia, che procede per furto aggravato e sta acquisendo elementi utili per risalire all’autore del colpo

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