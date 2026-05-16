Brucia le sterpaglie e provoca un incendio: denunciato un uomo

Cronaca Suvereto
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È successo a Suvereto. Il rogo sarebbe partito a causa di una disattenzione dell'uomo: in fiamme 5 ettari di terreno e circa 1.000 metri quadrati di area boschiva

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina, al termine di un'operazione di controllo del territorio provinciale finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi boschivi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno una persona residente nella zona di Suvereto con l'ipotesi di incendio boschivo colposo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso mese l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcune sterpaglie accumulate in un'area vicina a una zona boschiva. A causa di una disattenzione, le fiamme si sarebbero poi propagate oltre il controllo iniziale, causando un incendio che ha interessato circa 5 ettari di terreno incolto e circa 1000 metri quadrati di area boschiva.

Ricostruita la dinamica dei fatti, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Livorno.

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