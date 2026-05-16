TIM licenzia il segretario nazionale FLMUniti-CUB: "Accuse pretestuose"

Nei giorni scorsi TIM avrebbe comunicato a Simone Vivoli, segretario nazionale FLMUniti-CUB, il licenziamento con effetto immediato. La società contesterebbe al sindacalista, da quanto appreso in una nota del sindacato, "l'uso della email aziendale per promuovere azioni legali da parte di ex dipendenti, l'aver sottratto tempo all'attività lavorativa, anche in riferimento alle mansioni svolte di rappresentanza dell'azienda, con la conseguente rottura del rapporto fiduciario". LA CUB annuncia mobilitazioni e appelli contro la decisione della società.

Le accuse mosse da TIM, secondo il sindacato, sarebbero "del tutto pretestuose", e riguarderebbero otto email inviate tramite la posta elettronica aziendale tra l'8 gennaio e il 7 aprile 2026, per una durata complessiva stimata di circa quindici minuti nell'arco di tre mesi. "Non è stato fatto alcun danno alla produzione, in quanto non è stato effettivamente sottratto tempo all'attività lavorativa - afferma il sindacato -, prova ne sia il fatto che non risulta alcuna evidenza in tal senso da parte dei responsabili diretti del lavoratore".

Inoltre, scrive la CUB, i contenuti delle email non riguarderebbero alcun rapporto con l'attività di conciliatore nelle procedure e controversie commerciali, pertanto non sarebbe "rilevabile alcun conflitto con il rapporto di lavoro e con gli interessi della società". In particolare, non si sarebbe trattato di comunicazioni che "esortavano ad azioni contro la società TIM", ma di attività di assistenza nei confronti di un ex dipendente TIM, ora passato a FiberCop, che avrebbe richiesto supporto per recuperare documentazione relativa al precedente rapporto di lavoro, come le buste paga.

Il sindacato ha annunciato di attivarsi per "recuperare diritti lesi e quote consistenti di salario", sostenendo che il provvedimento abbia colpito "uno dei massimi esponenti della CUB in azienda".

In solidarietà a Vivoli, la CUB ha inoltre annunciato una mobilitazione, invitando i lavoratori e le lavoratrici di TIM e FiberCop ad aderire agli scioperi indetti di due ore a fine turno per martedì 19 maggio, a sostegno delle motivzioni alla base della protesta e per chiedere l'immediato reintegro del sindacalista.

A Firenze lo sciopero partirà martedì 19 maggio.

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