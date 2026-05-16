Tre lavoratori intossicati in centro di distribuzione a Pontedera: ipotesi esalazioni da detergente

Tre lavoratori sono rimasti coinvolti in un episodio di intossicazione all’interno di un centro di distribuzione di un supermercato a Pontedera, probabilmente a causa delle esalazioni sprigionate da un detergente utilizzato per la pulizia dei pavimenti.

Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 118, i dipendenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera e hanno accusato principalmente disturbi addominali e mal di stomaco, senza conseguenze cliniche gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i tecnici del servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare la natura delle sostanze utilizzate.

Le prime ipotesi indicano che l’intossicazione possa essere stata causata dall’uso di un prodotto per la pulizia dei pavimenti, ma gli accertamenti sono ancora in corso