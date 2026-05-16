ZTL e parcheggi a pagamento, la Lega attacca: "Regolamentazione troppo complessa"

La Lega San Miniato interviene con una nota sulla recente regolamentazione della ZTL e dei parcheggi a pagamento nel centro storico, esprimendo alcune considerazioni critiche in merito alla crescente complessità del sistema e alle sue ricadute sulla mobilità dei cittadini e sulla fruizione del capoluogo. "La regolamentazione della ztl e dei parcheggi è diventata un rompicapo - afferma Lega San Miniato -, i cittadini per muoversi in auto e parcheggiare in sicurezza senza correre rischi saranno costretti a rivolgersi alla Intelligenza artificiale".

La nota integrale

"A San Miniato ogni questione diventa un affare complesso. Questo vale per le frane, per l’ascensore, per il raddoppio del parcheggio del Cencione, per la sistemazione delle scuole di ogni ordine e grado, per le palestre, per non citare i sottopassi perennemente allegati. Anche in materia di regolamentazione del traffico la complessità non manca nonostante i cittadini abbiano il diritto di viaggiare e parcheggiare in sicurezza senza il costante timore di non aver interpretato correttamente la variegata e ampollosa regolamentazione comunale. Una situazione che si è complicata a seguito della introduzione della ZTL del centro storico con la conseguenza che molti cittadini nella incertezza evitano di frequentare il capoluogo.

Alla ZTL ora si è aggiunta anche la complessità derivante dalla nuova normativa dei parcheggi a pagamento. Ogni strada o piazza ha la sua tariffa specifica, gli intervalli giornalieri esenti da tariffa variano da strada a strada, gli abbonamenti sono diversi a seconda degli utenti i quali acquisiscono un diritto di sosta che varia a seconda del soggetto abbonato. Ciliegina finale è la previsione del diritto di sosta gratuito in ogni via o piazza al Sindaco, Assessori e Presidente del consiglio comunale i quali, è il caso di ricordare, per il loro compito di Amministratori del Comune ricevono una non indifferente retribuzione mensile, mentre per i Consiglieri comunali che svolgono il ruolo praticamente senza compenso la sosta gratuita è limitata solo ad alcune strade. Come se tutto ciò non bastasse la nuova normativa dei parcheggi è stata anche l’occasione per aumentare la tariffa oraria che per la prima volta sale in certe occasioni a tre euro ora, balzello incomprensibile per un Comune che ha un avanzo di amministrazione di 28 milioni di euro e una giacenza di cassa di quasi 23 milioni di euro.

La regolamentazione della ztl e dei parcheggi è diventata un rompicapo, i cittadini per muoversi in auto e parcheggiare in sicurezza senza correre rischi saranno costretti a rivolgersi alla Intelligenza artificiale".

Fonte: Lega San Miniato

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