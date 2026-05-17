Apuane, alpinista colpito da una pietra mentre scala il Pizzo delle Saette: soccorso in elicottero

Un alpinista di 52 anni è stato soccorso sulle Alpi Apuane dopo essere stato colpito da una pietra mentre era in scalata. L'uomo si trovava sulla parete occidentale, lato mare, del Pizzo delle Saette, cima rocciosa alta 1.720 metri.

Un frammento di roccia, staccatosi dalla parete, lo ha colpito lateralmente, provocandogli un trauma fisico. L'alpinista è però rimasto in assetto e grazie al primo aiuto dei compagni di cordata, è stato messo in sicurezza e assistito dal personale di soccorso.

Le operazioni di evacuazione sono state condotte dal 118 in collaborazione con il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. L'elisoccorso Pegaso 3 lo ha quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Massa, dove è stato ricoverato in codice di urgenza giallo