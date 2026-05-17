Auto a fuoco sull'Aurelia al Romito, traffico bloccato verso Quercianella

Un'auto a fuoco e traffico bloccato poco prima delle 16.30 sull'Aurelia, nei pressi del Romito, nel tratto a sud dopo Livorno. La vettura era posteggiata insieme a quelle di altri gitanti che hanno approfittato della giornata festiva per fare una delle classiche gite in Toscana.

L'incendio è scoppiato sopra Cala del Leone, in una zona dove nei pressi si trova vegetazione mediterranea. Dall'auto si è levata in cielo una nuvola di fumo nero, avvistata anche dalle case di Montenero.

Sul posto sono arrivati i pompieri e i carabinieri. Lungo l'Aurelia si è formata una lunga fila di macchine dirette verso Quercianella e molti automobilisti hanno fatto inversione e sono tornati indietro. Al momento non risultano feriti.

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