Autostrada dell'Acqua, completata la riapertura: a Firenze servizio tornato alla normalità

Sono terminate nel corso della notte le operazioni di riapertura dell’acqua. Le pressioni e quindi il servizio è quindi gradualmente e progressivamente tornato alla piena normalità sul territorio di tutti i comuni coinvolti dall’intervento per la posa ed il collegamento delle nuove condotte dell’Autostrada dell’Acqua (DN 1400, diametro di 1 metro e 40 cm) in centro a Firenze.

Il lavoro, iniziato nella serata di venerdì con le chiusure dell’acqua, va a concludersi quindi questa mattina con la completata riapertura dell’acqua.

Una manovra delicata che è stata realizzata con grande attenzione e progressività nelle ore notturne, sotto il costante monitoraggio della sala di telecontrollo di Publiacqua, per la gestione della produzione dei grandi impianti fiorentini dell’Anconella e di Mantignano, e dei tecnici specializzati dell’azienda, per quanto riguarda le pressioni di servizio sul territorio dei comuni interessati.

LA PROGRESSIONE DEI LAVORI

Come detto, i due interventi puntuali sono iniziati nella serata di venerdì 15 maggio quando, poco dopo le 21.30, sono iniziate le prime manovre di chiusura delle condotte interessate nei tre nodi di Lungarno Pecori Giraldi, Lungarno del Tempio e Lungarno Colombo.

In questa fase un problema su una saracinesca in zona Lungarno Colombo ha determinato la necessità di modificare il piano delle chiusure con la conseguente modifica degli effetti attesi su alcune zone della città di Firenze (Coverciano, Gignoro, Rovezzano e limitrofe) che sono passate da un livello atteso di criticità arancio a rosso. Per far fronte a questo problema Publiacqua ha posizionato un’ulteriore autobotte a disposizione dei cittadini in piazza Fino Fini.

Terminate le chiusure nel corso delle ore notturne, i tecnici hanno quindi proceduto allo svuotamento delle tubazioni per consentire poi le operazioni di taglio delle vecchie condotte.

Operazioni di taglio che sono iniziate praticamente in contemporanea sui cantieri di Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo.

Portata a termine anche questa fase di lavorazioni, si è quindi passati all’inserimento dei pezzi speciali preassemblati ed al loro collegamento con le condotte preesistenti. Operazioni di saldatura e bloccaggio che hanno occupato tutto il pomeriggio e che sono, appunto terminate, nel tardo pomeriggio.

Adesso, come detto, sono concluse anche le operazioni di riapertura dell’acqua e la situazione è tornata alla normalità.

IL RINGRAZIAMENTO

"Abbiamo realizzato un grande intervento, con successo e nei tempi previsti – ha detto Nicola Perini, Presidente di Publiacqua - Voglio ringraziare i tecnici e le maestranze di Publiacqua e delle altre ditte coinvolte per il grande lavoro svolto, prima e durante l’intervento. Voglio però ringraziare anche i cittadini che, così come anche nel precedete intervento del 2025, hanno compreso l’importanza del lavoro, sopportandone gli effetti, ed hanno collaborato alla sua buona riuscita, limitando i consumi e dimostrando, ancora una volta, di essere una comunità solidale, coesa e che sa affrontare assieme sfide importanti".

Fonte: Ufficio stampa