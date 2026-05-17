Barberino Tavarnelle e Schliersee festeggiano le "nozze di rubino": rinnovato il gemellaggio dopo quarant'anni

Da un impegno condiviso sulla carta, nero su bianco, sottoscritto dagli amministratori comunali dell’epoca, all’esperienza collettiva cresciuta nel tempo che ha portato a tracciare una nuova strada tra l’Italia e la Germania, segnata dall’incontro di culture, tradizioni, identità che si sono scoperte amiche sincere e longeve. Quarant’anni di storia e memoria ‘gemella’ fra due comuni, Barberino Val d‘Elsa, oggi Barberino Tavarnelle, e la cittadina bavarese Schliersee, che nel lontano 1986 strinsero un patto, un’alleanza istituzionale e civica con l’obiettivo di camminare insieme nei valori della pace, della solidarietà, del dialogo e costruire dal basso un modello europeo, ispirato dalla qualità delle relazioni e dalla conoscenza reciproca come strumento di arricchimento sociale.

Due paesi, due comunità diverse e affini allo stesso tempo che, unite dalla volontà di promuovere un legame consapevole soprattutto tra le nuove generazioni, hanno saputo tenere fede alla loro solenne promessa, fondata sulla responsabilità e sulla cittadinanza attiva, attraverso un percorso costante che si è alimentato negli anni di scambi, visite, occasioni di confronto, iniziative celebrative e feste di comunità che hanno coinvolto e resi partecipi tutti, dai più giovani agli anziani. Ieri questo impegno, sancito nella sala consiliare di Barberino Val d’Elsa, alla presenza di tanti cittadini e di una delegazione tedesca, in occasione del quarantennale del gemellaggio tra Barberino Tavarnelle e Schliersee, non solo è stato condiviso ma si è nutrito di una nuova energia che vuole guardare al futuro. Il rinnovo del patto è avvenuto con la firma di un atto ufficiale tra il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli e il sindaco di Schliersee Florian Reinthaler e la stretta di mano tra i presidenti dei rispettivi comitati di gemellaggio, Elena Rossi, alla guida dell’associazione Barberino and Friends, e Lorenz Krabel.

Alla cerimonia, per riportare la loro testimonianza relativa ai primi scambi, sono intervenuti anche Leonardo Mariotti e Massimiliano Rinaldi. In sala erano presenti molti dei sindaci che hanno accompagnato e supportato il cammino istituzionale fra i quali il tedesco Tony Scherer e i chiantigiani Armando Conforti, Maurizio Semplici, Giacomo Trentanovi e Michele Bazzani che è intervenuto come membro attivo dell’associazione locale Barberino and Friends. Anche l’ex sindaco Gianni Vivoli, impossibilitato a partecipare, ha voluto far arrivare agli amici tedeschi un messaggio di saluto e accoglienza, letto durante la cerimonia. La festa, accompagnata dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Marcialla, si è protratta per l’intera giornata con la tradizionale cena bavarese allestita nella struttura comunale della pineta di Barberino dove i festeggiamenti sono proseguiti all’insegna del folclore e della musica con i concerti della Band tedesca AGB e della locale Music Tribe Band.

I primissimi passi del percorso, che poi si consacrò con la firma del patto nel 1986, risalgono al 1978 quando il console tedesco in visita a Firenze avviò la ricerca di un partner di in Italia per Schliersee. E’ stato il sindaco Baroncelli a voler ripercorrere il carattere storico e la funzione civica del gemellaggio nel suo intervento. "La nostra è una storia che ha radici lunghe e forti – ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - un legame profondo che ci ha permesso di condividere culture, tradizioni, passioni, incontri tra giovani generazioni, famiglie, associazioni. Non si tratta di un semplice esercizio di memoria, è un anniversario che assume un valore politico e umano urgente. Davanti alle armi che tornano a parlare i gemellaggi smettono di essere semplici accordi amministrativi e diventano veri e propri avamposti di pace. Incontrarsi, stringersi la mano, condividere le rispettive culture è il nostro modo per gridare no alla guerra ed è la dimostrazione tangibile che l’Europa dei popoli, della solidarietà e del dialogo è l’unica via possibile per un futuro di stabilità. Ogni volta che un cittadino di Barberino Tavarnelle abbraccia un cittadino di Schliersee stiamo di fatto piantando insieme un seme di Pace. Un ringraziamento profondo a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con passione per mantenere accesa la fiamma dell’amicizia, le amministrazioni passate, le associazioni locali e i singoli cittadini".

Appena salutati, i gemelli pensano già a quando rivedersi per rilanciare e rafforzare l’amicizia scrivendo una nuova storia di vicinanza e interazione. Le distanze tra le colline del Chianti e le montagne della Baviera non costituiscono un problema, continueranno ad accorciarsi nel corso dell’estate e nel prossimo autunno. Ad agosto, con partenza l’8 dalla Porta senese di Barberino, partirà una delegazione di appassionati ciclisti che raggiungeranno la cittadina tedesca con un viaggio a tappe in sella alla due ruote. Ad ottobre è prevista la visita ufficiale dell’amministrazione comunale e della comunità di Barberino Tavarnelle dagli amici di Schliersee.

Fonte: Ufficio stampa Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa