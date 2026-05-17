Campi Bisenzio, operaia di 51 anni resta con la mano incastrata in un rullo: ricoverata a Careggi

Un nuovo infortunio sul lavoro scuote la piana fiorentina. Una operaia di 51 anni è stata trasportata nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dopo essere rimasta con una mano incastrata in un macchinario, un rullo industriale, all'interno di uno stabilimento di Campi Bisenzio.

L'incidente si è verificato intorno alle 3,30 in un'azienda di via Nenni, nella zona industriale del comune alle porte di Firenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla lavoratrice e l'hanno trasferita in ospedale in codice di urgenza verde. A supporto delle operazioni anche i vigili del fuoco, chiamati per liberare l'arto della donna dall'ingranaggio del macchinario.

Secondo una prima ricostruzione, l'operaia stava lavorando al turno di notte quando, per cause ancora da chiarire, la mano è finita incastrata nel rullo. Sull'accaduto sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta e verificare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro al momento dell'infortunio.

Le condizioni della lavoratrice, pur serie, non sarebbero al momento giudicate critiche dai sanitari di Careggi.