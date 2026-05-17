Campionati Italiani FISDIR, l'Aquateam Nuoto Cuoio torna da Lavagna con tre podi

Si è conclusa la straordinaria avventura dell’Aquateam Nuoto Cuoio ai Campionati Italiani Promozionali FISDIR, andati in scena a Lavagna dal 15 al 17 maggio 2026. La società si è presentata all'appuntamento tricolore con una spedizione determinata e affiatata, composta da 9 fantastici atleti

In vasca i ragazzi non si sono risparmiati. Ognuno di loro ha dato il massimo, migliorando i propri primati personali e dimostrando una crescita tecnica e caratteriale eccezionale.

Sono stati tre i podi: Bachi Giulio con il suo Bronzo nei 25 metri dorso, Marchiori Simone Con l’Argento nei 50 stile libero e L’oro di Giulia Campigli nei 25 farfalla che si laurea Campionessa Italiana della specialità

Al di là delle medaglie, a vincere sono stati l'entusiasmo, la sportività, il coraggio e lo spirito di squadra.

L’intero gruppo si distingue davvero per impegno, bravura e correttezza. Non poco!

Ecco i nomi:

CARUSO Maya, COSCI Irene, FADDA Federico, GAZZARRINI Riccardo, MICHELI Emiliano, e alla sua prima esperienza in un contesto così importante merita di ricevere il plauso della società RAGIONIERI Marco che ha gestito la gara e il contesto in maniera perfetta

Il successo di una trasferta così importante è sempre il risultato di un grande lavoro corale. Per questo motivo, l'Aquateam Nuoto Cuoio desidera esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza:

Agli atleti: orgoglio della società, per l'impegno, la passione e la correttezza dimostrati in ogni singola bracciata

Alle famiglie: per il sostegno costante, i sacrifici e il tifo caloroso dagli spalti.

Agli istruttori e ai volontari: per la guida tecnica, la pazienza e la capacità di valorizzare ogni Atleta. La colonna portante invisibile, il cui aiuto logistico e umano è fondamentale.

I Campionati di Lavagna vanno in archivio come un'esperienza indimenticabile, ma il viaggio dell'Aquateam non si ferma qui.

I motori sono già caldi per i prossimi tuffi e le prossime sfide