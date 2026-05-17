Derby alla Roma, doppietta di Mancini: il difensore di Montopoli in Valdarno stende la Lazio

È Gianluca Mancini, difensore originario di Montopoli in Valdarno, il protagonista del derby della Capitale: il centrale giallorosso ha firmato una doppietta di testa nel successo della Roma sulla Lazio in Serie A, decidendo da solo la stracittadina e proiettando i suoi verso la Champions League.

Entrambi i gol sono arrivati su calcio d'angolo. Il primo poco prima dell'intervallo: sul corner di Pisilli, Mancini ha svettato sul duo Cancellieri-Gila e ha battuto il debuttante Furlanetto, portiere schierato da Sarri al posto dello squalificato Romagnoli. Il raddoppio nella ripresa, sempre di testa, sul corner battuto da Dybala, seguito dall'inchino del difensore alla curva giallorossa.

La partita, giocata in un Olimpico monocolore giallorosso – disertato dalla tifoseria laziale in contestazione al presidente Lotito –, ha vissuto anche fasi favorevoli alla Lazio, con un gol annullato a Dia per fuorigioco, un'incornata di Gila fuori di un soffio e un diagonale di Noslin a lato. Nel mezzo, l'infortunio di Ndicka sostituito da Rensch e due risse collettive: la prima con protagonisti Cancellieri e Hermoso, la seconda costata le espulsioni di Rovella e Wesley, con finale in dieci contro dieci e un palo del subentrato Dovbyk. Nella ripresa Gasperini ha inserito El Shaarawy – all'ultima partita da romanista all'Olimpico – al posto di Pisilli.

A favorire la Roma anche i risultati dagli altri campi: il Milan ha superato il Genoa, mentre la Juventus si è fatta fermare dalla Fiorentina. Sorpasso giallorosso alla penultima giornata: alla Roma basta ora vincere l'ultima trasferta a Verona, già retrocesso, per andare in Champions League con il proprio destino in mano.

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