Incendio nella notte a Calcinaia, vigili del fuoco salvano una persona insieme al cane e al gatto

Notte di paura a Calcinaia, dove un incendio è divampato in un'abitazione al terzo piano di uno stabile di via Torre degli Upezzinghi. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2.20 e hanno interessato diverse stanze dell'appartamento, prima di essere domate dai vigili del fuoco.

Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno tratto in salvo una persona che si trovava all'interno dell'abitazione, insieme ai due animali domestici che vivevano con lei: un cane e un gatto. L'occupante dell'appartamento è stato quindi affidato ai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Pontedera per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'episodio. Le cause dell'incendio, al momento, sono in fase di accertamento