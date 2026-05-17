Letizia Fuochi alla Corte degli Accorti: domenica 24 maggio il Foyer dedicato a Fausto Amodei

Domenica 24 maggio alle 18.30 torna l'appuntamento con il Foyer della Corte degli Accorti, che questa volta sarà dedicato all'indimenticato Fausto Amodei. Ospite della serata sarà Letizia Fuochi, cantautrice fiorentina che gira l'Italia con i suoi spettacoli di teatro canzone.

Fiorentina, laureata in Storia contemporanea, Fuochi ha lavorato per undici anni come libraia prima di trovare nel teatro canzone la propria casa. Cantautrice, autrice e interprete, è prodotta dalla storica etichetta indie italiana Materiali Sonori e conta numerosi spettacoli e varie, importanti collaborazioni artistiche.

Il suo ultimo album, "La scelta", è un omaggio all'ottantesimo della Liberazione dal nazifascismo: un concept album di undici tracce resistenti, con il patrocinio, tra gli altri, dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età contemporanea, dell'ANPI e dell'ANED.

"Siamo felici di tornare a proporre l'appuntamento con Letizia Fuochi e il Foyer della Corte, che questa volta sarà dedicato all'indimenticato Fausto Amodei — fanno sapere dalla Corte degli Accorti —. Accogliamo a braccia aperte una cantautrice fiorentina a noi molto cara".

Al termine della serata seguirà la consueta cena condivisa, alla quale il pubblico può contribuire portando cibo o bevande. Per le prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo lacortedegliaccorti@gmail.com.

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