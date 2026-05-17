"Mao-dialogando-Bau", ad Agliana l'incontro sul dialogo con cani e gatti nel ciclo "Essere Genitori Oggi"

Comunicare con i propri animali domestici come occasione di crescita educativa per le famiglie. È il tema di "Mao-dialogando-Bau", l'incontro in programma martedì 19 maggio alle 21 nell'Auditorium dell'Istituto Comprensivo B. Sestini di Agliana. L'appuntamento si inserisce nel ciclo "Essere Genitori Oggi" promosso dal Comitato dei Genitori I.C.S.B. Sestini odv in collaborazione con il Rifugio del Cane ENPA di Pistoia.

A confrontarsi con il pubblico saranno tre relatrici: Marina Garfagnoli, educatrice cinofila del Rifugio del Cane, Pamela Mattei, psicologa e Natalia Sciarrillo, responsabile della struttura "La collina dei gatti". Le esperte illustreranno dinamiche e strategie per costruire un rapporto consapevole con cani e gatti, animali capaci — spiegano gli organizzatori — di offrire "un ascolto privo di giudizio e un affetto incondizionato che fa bene alla salute emotiva e fisica".

La serata si aprirà con un intervento introduttivo dell'associazione "Progetto Dalia", impegnata a sostegno della ricerca scientifica contro l'Atassia di Friedreich (FRDA).

L'ingresso è gratuito, al termine sarà offerto un piccolo buffet. Per informazioni è possibile contattare A. Nesti al numero 328 7060453.