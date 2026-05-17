Massarella vince il Palio in Gioco 2026, Fucecchio si prepara al 24 maggio

L'Antica Contrada Massarella conquista il Palio in Gioco 2026. Una soddisfazione importante per la contrada rosa e azzurra, che torna a festeggiare in una stagione cruciale: il 24 maggio si correrà la 45ª edizione del Palio di Fucecchio,e i due delfini di Massa Piscatoria — antico nome del borgo affacciato sulle Cerbaie e sul Padule — sognano di tornare a vincere sulla pista cittadina dopo l'ultimo successo del 2016.

Il merito, come da tradizione, va condiviso con tutte e dodici le contrade: tutte hanno mostrato di avere le carte in regola per arrivare al labarino.

Ora l'attenzione si sposta sul piatto forte. Primo appuntamento martedì sera in piazza Veneto con la presentazione del cencio, il drappo che sarà conteso domenica 24 maggio. Da qui in avanti il calendario accelera: prove, cene di contrada, propaganda nei rioni. Fucecchio entra ufficialmente nel mese del Palio.

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