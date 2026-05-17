May Days 2026, la zona lucchese sul podio a Foiano della Chiana: primo posto nella prova SVT. La dedica a Stefano Baiocchi

Lacrime di gioia e di commozione sul volto dei Volontari lucchesi, al termine dei May Days 2026 svoltisi venerdì 15 e sabato 16 maggio a Foiano della Chiana. La Zona lucchese, composta dagli equipaggi di Croce Verde Lucca, Croce Verde Ponte a Moriano e Croce Verde Porcari, ha infatti conseguito ottimi piazzamenti nelle prove più importanti delle Soccorsiadi, l’evento annuale organizzato dalle Pubbliche Assistenze toscane che mette in competizione i Volontari delle diverse zone della regione.

I risultati della zona lucchese:

- 1° posto per la prova SVT (Supporto Vitale al Traumatizzato);

- 2° posto per la prova Autisti;

- 3° posto per la prova P-BLS (Supporto Vitale di Base in età pediatrica).

Successi che dimostrano ancora una volta l’ottima preparazione dei Volontari e la bontà dei Settori della Formazione e che, tuttavia, non erano attesi dai più. La partecipazione ai May Days è stata funestata infatti dalla morte improvvisa di Stefano Baiocchi, Volontario della Croce Verde di Lucca, che ha colpito l’Associazione e tutta la Zona lucchese nel profondo.

"Siamo veramente felici del primo posto nella categoria SVT, la gara forse più importante di tutta la manifestazione - commentano le Volontarie e i Volontari - ci siamo chiesti se fosse opportuno partecipare, perché i May Days sono in primis un appuntamento di festa e di gioia. Alla fine abbiamo deciso di andare e di onorare la memoria di Stefano, che amava il Volontariato e momenti di condivisione come questo. È la vittoria del gruppo: di chi ha gareggiato, dei Formatori e del loro lavoro, di chi ha fatto il tifo e supportato i compagni, anche da lontano. E la dedica non può che andare ad un amico che se ne è andato troppo presto. Ciao, Ste".

Ufficio stampa