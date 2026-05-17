Montelupo Fiorentino, ciclista colto da malore in via Curiel: appello del sindaco per rintracciare i familiari

Attimi di paura questa mattina a Montelupo Fiorentino, dove un ciclista di circa sessant'anni è stato colto da un grave malore mentre si trovava in via Curiel, all'altezza della SS67. L'allarme è scattato intorno alle 9:58. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trovato l'uomo in arresto cardiaco: grazie alle manovre rianimatorie eseguite immediatamente, il ciclista è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti.

Poiché l'uomo era sprovvisto di documenti, il sindaco Simone Londi ha lanciato un appello pubblico chiedendo la collaborazione dei cittadini per risalire all'identità del ciclista e contattare eventuali familiari. Il numero di riferimento del Comune di Montelupo Fiorentino è lo 0571 757707.