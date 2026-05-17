NexTerritorio, a Pisa la seconda edizione: giovani, imprese e Comuni insieme per il futuro del territorio

C'è la possibilità di sviluppo e di futuro sul nostro territorio per i nostri giovani? La risposta è decisamente affermativa dopo la seconda edizione di "NexTerritorio" svoltasi sabato 16 maggio presso la Cappuccini Hall di Pisa. Una giornata interamente dedicata al dialogo tra studenti, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso innovazione, rigenerazione e collaborazione, organizzata in collaborazione tra CISL Pisa, JEVIS ENTERPRISE, Acli Pisa e Aforisma.

L’iniziativa ha riunito giovani, professionisti, aziende e realtà del territorio in un percorso condiviso di confronto e progettazione, mettendo al centro il futuro dei Comuni e delle comunità locali. Erano presenti alla seconda edizione di "NexTerritorio" oltre ottanta studenti dell'Istituto Pesenti di Cascina e del Matteotti di Pisa. Dopo San Giuliano Terme, Calci e Vicopisano quest'anno hanno partecipato Cascina e Calcinaia a testimonianza che i nostri giovani credono sempre più nelle potenzialità che il nostro territorio ha per il prossimo futuro in fatto di progetti.

Nel corso della giornata si sono alternati attività laboratoriali, presentazioni progettuali, momenti di networking e premiazioni, creando occasioni concrete di scambio tra competenze, visioni e idee innovative. "NExTerritorio" ha rappresentato un’importante opportunità per riflettere sul valore del territorio come spazio di crescita, partecipazione e sviluppo sostenibile, favorendo il dialogo tra nuove generazioni e mondo delle imprese.

Grande partecipazione e interesse hanno accompagnato tutti i momenti dell’evento, confermando la volontà condivisa di costruire nuove opportunità attraverso collaborazione, creatività e impegno collettivo. L’evento si conclude con la consapevolezza che il futuro dei territori passa dalla capacità di fare rete, valorizzare i talenti e trasformare le idee in progetti concreti per le comunità.

"È un progetto in cui crediamo molto che va avanti ormai da due anni e mezzo con Acli, Aforisma e soprattutto con i ragazzi di JEVIS ENTERPRISE, una realtà importante del nostro territorio. Stiamo cercando di anno in anno di allargare ancora di più la rete. Dopo San Giuliano, Calci e Vicopisano, quest'anno è stata la volta di Cascina e Calcinaia e nei prossimi anni cercheremo di coinvolgere anche altri comuni per poter far espandere sempre più questo progetto", afferma Giorgia Bumma, segretaria Generale CISL Pisa

"Quest'anno il progetto ha coinvolto i Comuni di Calcinaia e Cascina, un progetto sempre più grande in cui crediamo molto - ha detto Rita Saponara vice presidente di JEVIS ENTERPRISE - il nostro obiettivo per il prossimo anno è quello di avere comuni sempre più grandi su cui poter lavorare per i progetti futuri".

Fonte: Ufficio stampa