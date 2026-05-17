Portoferraio, ristoratrice folgorata nel suo locale: rianimata dal medico del 118

La titolare 63enne di un ristorante a Portoferraio è stata colpita da una scossa elettrica mentre si trovava nel suo locale, in piazza Cavour. La scossa le ha provocato un arresto cardiaco.

Ad effettuare un primo massaggio cardiaco sono stati i colleghi, in attesa dell'arrivo del medico del 118, che l'ha rianimata con il defibrillatore.

La donna è stata poi stabilizzata al pronto soccorso di Portoferraio e da qui trasferita con il Pegaso al reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno. Nel frattempo, nel locale sono intervenuti anche i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.