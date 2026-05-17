"Prato: una città civica e solidale", lunedì 18 maggio l'incontro pubblico sul futuro della comunità

Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 18:00, la Sala del Gonfalone della Provincia di Prato (Palazzo Banci Buonamici) ospiterà l'evento pubblico dal titolo "Prato: Una Città Civica e Solidale". L’incontro nasce come momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere e costruire insieme le prospettive future della comunità pratese.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di rilievo del panorama politico nazionale e locale. Interverranno l’On. Paolo Ciani, Segretario Nazionale di Democrazia Solidale (DEMOS), e Matteo Biffoni, Candidato Sindaco di Prato. Il cuore del dibattito sarà incentrato sul dialogo con i candidati al consiglio comunale Sandra Mugnaioni, Caterina Ramogida, Moreno Sarti e Mauro Vaiani. L'obiettivo è presentare e discutere proposte concrete che mettano al centro la coesione sociale, la partecipazione civica e l’attenzione alle fragilità, pilastri fondamentali per una città che vuole crescere senza lasciare indietro nessuno.

"Un incontro per costruire insieme il futuro della nostra comunità" è lo spirito che anima l'appuntamento, volto a tradurre i valori della democrazia solidale in azioni amministrative efficaci per il territorio. L’evento sarà moderato da Salvatore Bimonte, docente ed esponente di DEMOS.

Dettagli dell'evento:

Data: Lunedì 18 maggio 2026

Orario: ore 18:00

Luogo: Sala del Gonfalone, Provincia di Prato

Indirizzo: Palazzo Banci Buonamici, Via Bettino Ricasoli 25, Prato

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Fonte: Ufficio stampa