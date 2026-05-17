Record di visitatori al Museo del Tessuto di Prato per "Scultori della forma. Alaïa e Balenciaga"

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Cristina Manetti

Soddisfazione dell'assessora regionale Cristina Manetti, che elogia la presidente della Fondazione Fabia Romagnoli e il direttore Filippo Guarino: "Prato consolida il proprio ruolo di polo culturale di rilievo internazionale"

Record di visitatori per la mostra “Scultori della forma. Alaïa e Balenciaga” al Museo del Tessuto di Prato. Un risultato che conferma il grande interesse del pubblico per un’esposizione capace di unire moda, arte e cultura, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi simbolo della tradizione tessile toscana.

“Desidero rivolgere i miei complimenti a Fabia Romagnoli, presidente della Fondazione Museo del Tessuto, e al direttore Filippo Guarino per lo straordinario lavoro svolto – dichiara l’assessora regionale Cristina Manetti –. Il successo di questa mostra dimostra come Prato abbia tutte le caratteristiche per consolidare sempre più il proprio ruolo di polo culturale di rilievo internazionale, capace di attrarre visitatori e attenzione ben oltre i confini regionali”.

“Come Regione Toscana – prosegue Manetti – continuiamo a credere e a investire nel rilancio culturale della città, sostenendo progetti di qualità che valorizzano identità, creatività e innovazione. Il Museo del Tessuto rappresenta un’eccellenza e questa esposizione ne è stata un’ulteriore conferma”.

L’assessora ha inoltre ringraziato “i soggetti privati che hanno contribuito a sostenere la mostra, dimostrando quanto la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa generare risultati importanti per la promozione culturale e per l’immagine della Toscana”.

Fonte: Toscana Notizie

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