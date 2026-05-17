Salone del libro di Torino, la Toscana al Lingotto con 45 editori e 80 iniziative. Giani e Manetti tra gli appuntamenti

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti, ieri, hanno partecipato alle diverse iniziative presso il Salone del libro di Torino.

"La Regione Toscana – afferma il presidente Giani – è presente al Lingotto di Torino con 45 editori e 80 iniziative. Nella giornata di ieri, tramite il treno di giovani lettori, partito da Firenze direzione Torino, molti toscani hanno raggiunto il Salone internazionale del libro per visitare la XXXVIII edizione".

"Ritemiamo fondamentale la funzione della lettura – prosegue Giani - come strumento di libertà, inclusione e crescita collettiva. La partecipazione della Regione Toscana al Salone del libro, con un proprio stand e con la presenza di editori, non è solo simbolica, ma rappresenta un impegno concreto per diffondere il piacere della lettura e per costruire comunità più consapevoli e aperte. La Toscana, con i suoi autori, le sue librerie e i suoi progetti editoriali, si propone come un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale."

"La Regione Toscana – afferma l’assessora alla cultura Cristina Manetti - ha organizzato una partecipazione diffusa alla più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria, non solo finanziando il treno dei lettori con l’azione congiunta di Giunta e Consiglio regionale, insieme a Unicoop Firenze e con l’animazione della cooperativa EDA, ma anche grazie a uno stand di 150 mq, capace di ospitare 45 editori, tra cui piccole case editrici".

"Il Salone internazionale del libro di Torino – prosegue l'assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti - è una vetrina straordinaria per la cultura. La Regione Toscana ritiene centrale sostenere le case editrici toscane, valorizzare le eccellenze regionali e rafforzare un’immagine coordinata della Toscana, puntando sulla qualità culturale e la creatività degli editori e dei giovani".

Tra le varie iniziative promosse dalla Regione Toscana al Salone del libro preme evidenziare "Donne, diritti e poesie2 con la partecipazione delle scrittrici Dacia Maraini e Nicoletta Verna e la moderazione di Stefania Costa (La Nottola di Minerva) e gli intermezzi musicali di Letizia Fuochi. Ed anche la presentazione di “Madri Costituenti”, numero speciale della collana “Italiane”, insieme a Francesca Fazzi e Nadia Verdile. Per celebrare le donne, in particolare l’ottantesimo anniversario della prima volta al voto, è stata allestita nello stand della Regione Toscana la mostra fotografica realizzata dall’archivio Locchi nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne. Icona internazionale della letteratura per ragazzi, Pinocchio è stato protagonista quest’anno dello stand toscano. Il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, con un incontro a cui hanno partecipato Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, e Lucia Fiaschi, presidente dell’archivio Venturino Venturi.

Fonte: Toscana Notizie