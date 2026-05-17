Sciopero generale di lunedì, l'Associazione La Rossa in piazza a Pisa: "Per Gaza, la Flotilla e il lavoro"

L'Associazione La Rossa aderisce e invita a partecipare allo Sciopero Generale di lunedì 18 maggio e alle manifestazioni che si svolgeranno in giornata.

A Pisa il ritrovo è previsto in piazza Gaza (XX Settembre) alle ore 9.

L'Associazione condivide in pieno tutte le ragioni dello sciopero: La fine del genocidio; Il sostegno alla Flottilla; La destinazione dei fondi pubblici a lavoratori, lavoratrici, pensionati, stato sociale, ambiente e non a guerre, basi e armamenti; L'impegno per la costruzione di un'alternativa politica e sociale; l'opposizione alla complicità di governi, partiti, sindacati che sostengono più o meno espressamente questo sistema. .

Esprime anche piena solidarietà e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dei nodi comunali in appalto, oggetto di un rinnovo al ribasso che mette a repentaglio le condizioni del loro lavoro, già comunque penalizzato da un contratto nazionale peggiorativo del settore (come in pratica quelli firmati anche in tutti gli altri ambiti lavorativi purtroppo) che saranno anche loro in piazza domani.

Oltre alla manifestazione di domani, aderirà e invita a partecipare anche a quella NO BASE che si svolgerà a Pontedera il 2 giugno con appuntamenti durante tutta la giornata.