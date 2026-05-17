Sicurezza a Sovigliana e Spicchio, Mussetti (FdI Vinci): "Servono controlli, prevenzione e risposte concrete"

"Le nuove segnalazioni che arrivano da Sovigliana e Spicchio non possono essere archiviate come semplici percezioni o come allarmi isolati. Quando alcuni cittadini riferiscono la presenza di soggetti che si aggirerebbero nelle zone residenziali fotografando gli ingressi delle abitazioni, il dovere delle istituzioni è uno solo: verificare subito, rafforzare i controlli e dare risposte chiare alla popolazione".

Lo dichiara Manuela Mussetti, coordinatrice di Fratelli d’Italia Vinci, intervenendo sul clima di crescente preoccupazione segnalato da residenti e famiglie nelle frazioni di Sovigliana e Spicchio.

"Naturalmente — precisa Mussetti — ogni episodio deve essere accertato dalle forze dell’ordine e nessuno vuole alimentare allarmismi. Ma la prudenza non può diventare immobilismo. Ai cittadini va detto con chiarezza di segnalare tempestivamente ogni fatto sospetto ai Carabinieri e alla Polizia Locale, evitando il solo passaparola sui social o nelle chat; ma, allo stesso tempo, l’amministrazione comunale deve farsi parte attiva per trasformare queste segnalazioni in un quadro ordinato, verificabile e utile alla prevenzione".

Fratelli d’Italia Vinci ricorda che negli ultimi mesi il tema della sicurezza urbana è tornato più volte al centro dell’attenzione. A febbraio Sovigliana è stata scossa dalla denuncia di una madre per un grave episodio avvenuto nella zona di Villa Reghini, con successive indagini e acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale; a marzo una nuova spaccata ha colpito un’attività commerciale appena inaugurata a Sovigliana, con danni economici e morali per chi investe e lavora sul territorio. A questo si aggiunge il precedente quadro di furti, vandalismi, danneggiamenti, schiamazzi e comportamenti attribuiti a gruppi di giovanissimi, segnalati da commercianti e residenti tra Spicchio e Sovigliana.

"Il punto — prosegue Mussetti — non è fare propaganda sulla paura, ma prendere sul serio ciò che i cittadini vivono ogni giorno. Le famiglie non chiedono slogan: chiedono di poter uscire di casa, accompagnare i figli a scuola, rientrare la sera e lasciare la propria abitazione senza sentirsi esposte. I commercianti non chiedono privilegi: chiedono di poter lavorare senza il timore di trovare vetrate spaccate, porte forzate o danni continui".

Per Mussetti, "la presenza di gruppi di giovanissimi dediti a vandalismi e comportamenti aggressivi, le segnalazioni su soggetti sospetti nelle aree residenziali e i furti ai danni di attività e abitazioni indicano un problema che va affrontato in modo organico. Non basta intervenire dopo l’episodio. Serve prevenzione, presidio, controllo del territorio e collaborazione vera tra Comune, Polizia Locale, Carabinieri e Prefettura".

Fratelli d’Italia Vinci chiede quindi all’amministrazione comunale di riferire pubblicamente sullo stato della videosorveglianza nelle frazioni di Sovigliana e Spicchio, sull’effettivo funzionamento delle telecamere, sui tempi di eventuale potenziamento degli impianti, sul coordinamento con le forze dell’ordine e sull’organizzazione dei controlli nelle fasce orarie più sensibili. Già in passato, dopo il confronto in Prefettura, era stato annunciato un aumento dei controlli e un nuovo progetto di videosorveglianza collegato al Patto per la sicurezza: oggi i cittadini hanno diritto di sapere cosa sia stato concretamente realizzato.

"Chiediamo — conclude Mussetti — una linea seria, ferma e responsabile. Nessuna caccia alle streghe, nessun allarmismo, ma nemmeno minimizzazioni. Sovigliana e Spicchio sono comunità vive, abitate da famiglie, anziani, giovani, commercianti e lavoratori. La sicurezza urbana è una condizione essenziale della libertà quotidiana. Fratelli d’Italia Vinci continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a chiedere risposte concrete, perché nessuna frazione deve sentirsi lasciata sola".

Fonte: Coordinamento Fratelli d'Italia Vinci