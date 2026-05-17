Use Computer Gross, la stoppata di Tosti vale gara 2: Cecina ko 66-64 dopo un supplementare

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Equilibrio fino in fondo, la tripla di Pistolesi sulla sirena manda la sfida all'overtime: decide il muro del ventenne biancorosso. Mercoledì la bella per le semifinali

Copia incolla di gara uno: equilibrio fino in fondo, una stoppata a deciderla. A Cecina era stata quella di Turini, stavolta quella di big Tosti che mette il punto all’ennesimo duello con i livornesi e manda l’Use  Computer Gross alla bella di mercoledì prossimo grazie al 66-64 con tanto di supplementare. Un’altra serata da ricordare, un’altra pagina della classicissima sfida fra queste due squadre, una partita che la truppa di Valentino interpreta al meglio ritrovando le energie fisiche e mentali dopo la tripla di Pistolesi sulla sirena che avrebbe ammazzato psicologicamente un toro. Non l’Use che si rimette al pezzo e suggella i cinque minuti in più con una bellissima vittoria che la proietta ad un passo da una semifinale che sarebbe un risultato impensabile fino ad un mese fa.
Dopo qualche scoppiettio iniziale di Rosselli e Sabotig, si segna poco tanto che dopo 4 minuti siamo 4 pari.

L’Use sbaglia tanto mentre Rosselli e De Leone commettono subito due falli. Pistolesi vede che effetto fa andare sul più 5, la replica della Computer Gross è un 4-0. Al 10’ siamo 10-15 e la seconda frazione inizia bene per i biancorossi. In  serie: canestro di Sakellariou, infrazione di 24 secondi di Cecina e stoppata di Soviero a Bruni, uno dei gesti tecnici più belli della serata. È buono l’impatto di Regini e Paluzzi è il solo che la mette dall’arco: 18-17. Qui riecco la squadra di Da Prato rialzare la testa con un parziale di 2-10 e massimo vantaggio sul 20-28. Il finale è di marca biancorossa ed al riposo siamo, tanto per cambiare, a braccetto: 29-30. Tripla di Cipriani, coast to coast di Rosselli per ripartire di slancio prima di una scossa di terremoto. Saccaggi, nervoso per una decisione arbitrale, commette un chiaro antisportivo ma l’arbitro non fa in tempo a fischiarlo perché l’esterno gli urla qualcosa: cosa lo sanno loro, a noi è solo dato vedere i pugni alzati e quindi l’espulsione. È il momento di affondare visto che siamo 39-32 coi liberi di Rosselli, ma Bruni prende in mano la squadra ed alla terza sirena siamo ancora lì: 41-39. Tutti hanno già ben chiaro che ci sarà un altro arrivo in volata anche perché, allo 0-4 di Guaita, replica il 6-0 di Sakellariou con due triple alla Sakellariou.

A 3 minuti dalla sirena l’azione più bella della serata sull’asse Rosselli-Tosti (53-51) ma Barbotti riporta i suoi sul 55-54. A 10 secondi dalla sirena Sakellariou mette i liberi del 57-54 e pare davvero fatta. Cecina chiama minuto ma, al rientro in campo, la palla arriva sulla sirena a Niccolò Pistolesi che trova la tripla del supplementare. È comunque l’ultimo sussulto ospite perché i cinque minuti in più li comanda l’Use che va subito a segno con Tosti e trova, sul 63-64, la tripla che profuma di gara tre uscita dalle mani di un Cipriani su alti livelli: 66-64. L’overtime a quel punto diventa Tosti time. Il ventenne giovanottone pianta la prima stoppata che apre il contropiede che Sakellariou non riesce a trasformare in canestro e dopo rialza la manona davanti a Bruni: 66-64, si va a gara tre con un imperativo: crederci.

66-64

USE COMPUTER GROSS
Ciano, Rosselli 6, Cipriani 18, Sakellariou 14, De Leone, Tosti 15, Soviero 8, Paluzzi 5, Regini, Baldacci ne, Sesoldi ne, Marini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

VERODOL TUSCOPHARM CECINA
Bruni 9, Sabotig 5, Turini 12, Pistolesi N. 14, Barbotti 8, Saccaggi, Bruci 3, Pistolesi T. 6, Guaita 7, Parietti, Roventini, Lancioni. All. Da Prato (ass. Cecconi/Carlaccini)

Arbitri: De Rosa di Vallefoglia e Boldrini di Fabriano

Parziali: 10-15, 29-30 (19-15), 41-39 (12-9), 57-57 (16-18), 66-64 (9-7)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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