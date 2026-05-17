Versilia, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto e tre denunce a Forte dei Marmi

Un arresto, tre denunce, circa 350 persone identificate e oltre 200 veicoli ispezionati. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo nel fine settimana dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca in Versilia, con particolare attenzione a Forte dei Marmi.

L'operazione, finalizzata a contrastare i reati predatori e a rafforzare la sicurezza nelle aree residenziali più esposte ai fenomeni criminosi, ha risposto alle crescenti richieste di sicurezza arrivate dalla cittadinanza. In campo sono stati impiegati cinquanta militari, tra carabinieri delle Stazioni, del Nucleo Radiomobile e personale in abiti civili del Nucleo Operativo. Decine i posti di controllo allestiti lungo le principali arterie del litorale, nei pressi dei caselli autostradali e sulle vie secondarie di accesso alla Versilia, in un monitoraggio capillare pensato per prevenire furti, rapine e altre attività illecite.

Tra i risultati operativi spicca l'arresto di un cittadino di origine maghrebine per evasione dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. Sono state inoltre denunciate tre persone: un cittadino di origine marocchine, per tentato furto su autovettura, e due italiani, ritenuti responsabili di un furto ai danni di un esercizio commerciale.

I controlli straordinari, fanno sapere dal Comando Provinciale, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni criminali e di garantire a residenti e turisti un contesto sempre più sicuro.

Si ricorda che gli indiziati sono da ritenere presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna all'esito del procedimento penale.