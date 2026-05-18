24° Memorial ‘Niccolò Galli’, Giani: "Occasione per esaltare i valori autentici dello sport"

Tutto pronto per la 24a edizione del Memorial ‘Niccolò Galli’, in programma dal 22 al 24 maggio prossimi agli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, alle porte di Firenze. Il torneo a scopo benefico si impegnerà i ragazzi della categoria Esordienti A di dieci delle più importanti squadre del panorama calcistico nazionale. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati.

Durante la presentazione, alla quale è intervenuto il presidente Eugenio Giani, sono stati assegnati anche alcuni premi. Quello per Miglior Giovane Promessa a Massimo Pessina (Bologna), quello alla Carriera a Giorgio Chiellini che è intervenuto in video collegamento e quello per il Giornalista dell'Anno a Massimo Caputi. In prima fila il padre e la madre di Niccolò, Giovanni e Anna, e la sorella Camilla che è anche la presidente della Fondazione Niccolò Galli Onlus.

“Il ricordo – ha detto il presidente Giani - va sempre a quel maledetto 9 febbraio 2001. Niccolò aveva 18 anni e non era soltanto un talento dal punto di vista sportivo, si vedeva il dna paterno, ma soprattutto dal lato umano. Era una persona speciale, lo vedevi da come si comportava e si rapportava con gli altri, dalla sua bontà, dal suo essere leader. Questo torneo ha uno scopo benefico ma, attraverso il ricordo di Niccolò, è diventato un momento per esaltare e valorizzare i valori autentici dello sport. Riuscire a mettere insieme tutti questi ragazzi, farli vivere insieme anche per pochi giorni, non è così banale”.

“Attraverso questa manifestazione – ha aggiunto Giovanni Galli - stiamo cercando di mandare dei messaggi, soprattutto a tutti i ragazzi che giocheranno vestendo maglie importanti e che si avvicinano al mondo del calcio. Ragazzi che non devono perdere di vista valori come amicizia e rispetto. Vivranno tre giorni sempre a contatto, mangeranno e dormiranno insieme. I momenti più belli sono quelli che condivideranno fuori dal campo. Sarà bello vederli, alla fine del torneo, scambiarsi i numeri di telefono. Questo è senza dubbio il messaggio più importante”.

I fondi che verranno raccolti con l’edizione 2026 saranno destinati alle attività ordinarie della Fondazione, ed in particolare per il sostentamento e il recupero di persone che hanno subito incidenti stradali o sportivi con esiti cerebro-midollari, avvenuti entro il compimento del 30° anno di età, per l’erogazione della borsa di studio “IV anni di Eccellenza” a favore di Rondine – Città della Pace per il sostentamento di istituti che si dedicano alla cura di invalidità specifiche, riconducibili alle situazioni sopra indicate.

Fonte: Regione Toscana

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