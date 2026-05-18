A Empoli nasce il "Bando Comunità" per attività culturali, ricreative e religiose

"Nasce il "Bando Comunità", un bando per aiutare parrocchie, centri religiosi, oratori, circoli, case del popolo e associazioni a ristrutturare le proprie sedi, in particolare per renderle usufruibili al meglio e accessibili". Ad annunciarlo è il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, tramite la propria pagina social: "Useremo le risorse che la legge "Bucalossi" ci consente di utilizzare. Avevamo già approvato un regolamento apposito, mesi fa. Le legge Bucalossi stessa stabilisce gli ambiti di utilizzo e le percentuali da stanziare (9% degli oneri secondari di urbanizzazione per circoli e 10% per realtà religiose). Ogni anno ad Empoli - prosegue Mantellassi - faremo un bando per supportare progetti in questo senso, arrivando fino all’80%. Si chiamerà "Bando comunità" e quest’anno avrà 150 mila euro disponibili".

Il bando, aggiunge il sindaco di Empoli, "a breve uscirà. Aiutiamo il territorio e le tante realtà religiose, culturali e ricreative essenziali per le nostre comunità e per le frazioni".