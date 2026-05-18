A Firenze la mostra sulla bandiera della pace più lunga del mondo

La mostra sulla storia della bandiera della pace più lunga del mondo sarà inaugurata mercoledì prossimo 20 maggio. L’appuntamento è alle 16 nella sala Collezioni di palazzo Bastogi, dove l’esposizione è ospitata, in via Cavour 18 a Firenze.

Sono previsti i saluti di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, e di Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana. Nell'occasione sarà presentato il libro "Pax Vobiscum" a cura di Egisto Nino Ceccatelli.

La mostra sarà visitabile fino al 29 maggio con il seguente orario: da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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