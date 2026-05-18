Peccioli festeggia 20 anni dell'Accademia Musicale Alta Valdera

Per celebrare i 20 anni di attività dell'Accademia Musicale Alta Valdera di Peccioli, in occasione delle iniziative del Maggio dei libri organizzate dalla Biblioteca Comunale Fonte Mazzola, martedì 19 maggio 2026, nei locali dell'Accademia, verrà presentato il volume di Simone Valeri 'Il castello delle note, una storia per imparare a conoscere la musica - teoria musicale per bambini!'.

Il libro contiene due storie musicali per bambini e propone un approccio alla musica, alle note e alla lettura del pentagramma a partire dai 2 anni. Il volume, edito dall'Accademia Musicale Alta Valdera e dalla Fondazione Peccioliper, è arricchito dalla copertina illustrata da Alessandro Baronciani - in mostra a Palazzo Senza Tempo fino al 25 ottobre con 'Produzione propria. L'illustrazione diventa altro'- e contiene gli sticker delle note per comporre piccoli brani. La storia è disponibile anche su Youtube, nelle versioni italiana, inglese e spagnola, cercando 'Il castello delle note AMAV 1 e 2'.

Scrive il Maestro Simone Valeri, direttore dell'Accademia: 'Questo volume non è soltanto un manuale di teoria; è il frutto di un cammino appassionato intrapreso dall'Accademia Musicale Alta Valdera. L'occasione che vede la luce di queste pagine è carica di significato: celebriamo infatti i venti anni di attività dell'Accademia, due decenni dedicati alla diffusione della cultura, alla formazione dei giovani talenti e alla costruzione di una comunità legata dalla passione per le note.

Per onorare questo traguardo storico, abbiamo scelto di realizzare una pubblicazione speciale che racchiude in un unico corpo questo testo e il secondo volume della collana, offrendo così ai piccoli studenti un percorso didattico completo, organico e avvincente'.

A chiusura dell'anno accademico, dal 28 al 30 maggio 2026 presso la Galleria dei Giganti si terranno come di consueto 'I concerti dell'Accademia', l'occasione in cui gli allievi si esibiscono e mettono a frutto le conoscenze apprese durante le lezioni. Oltre 20 classi di tutte le età si avvicenderanno sul palco. I concerti sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione.

Fonte: Fondazione Peccioliper - Ufficio Stampa