Accanto ai Gigli nasce la nuova area per il tempo libero "Leisure Village"

Il Centro Commerciale I Gigli annuncia la nascita del nuovo "Leisure Village" con "l’obiettivo di completare e rafforzare la destinazione dell’area come polo di riferimento per il tempo libero e l’intrattenimento". Come spiegato in una nota dal centro commerciale, "in continuità con la presenza della multisala UCI Luxe, il progetto prevede la riqualificazione e il rimodellamento di un’area di circa 8.000 mq complessivi, all’interno della quale troverà spazio un nuovo edificio, di circa 1.200 mq, che ospiterà un centro fitness e due format ristorativi, pensati per arricchire sia l’offerta food & beverage sia quella di attività sportive. Le tempistiche di completamento della prima fase dei lavori sono attualmente stimate alla fine del 2026".

Il progetto, sviluppato da Eurocommercial Properties, società proprietaria del centro commerciale I Gigli, "si distingue per un approccio contemporaneo e attento ai più avanzati standard di sostenibilità ed ESG. In particolare, la struttura sarà caratterizzata da:

- certificazione BREEAM con rating Excellent

- elevata efficienza energetica (illuminazione esterna, involucro edilizio, sistemi fotovoltaici)

- infrastrutture per la mobilità elettrica (colonnine di ricarica)

- riduzione dell’impronta carbonica (soluzioni a basse o zero emissioni e attenzione al carbonio incorporato)

- efficienza nell’uso dell’acqua (monitoraggio dei consumi e sistemi di irrigazione a basso utilizzo idrico)

- ottimizzazione della gestione dei rifiuti e dei processi di riciclo

- utilizzo di materiali sostenibili e certificati

- impiego di materiali riciclati (inerti)

- valorizzazione della biodiversità attraverso aree verdi dedicate

- implementazione di strategie di efficienza dei materiali lungo tutto il ciclo di vita (progettazione, approvvigionamento, costruzione, manutenzione e fine vita)

Il Leisure Village - concludono da I Gigli - rappresenta così un ulteriore passo nello sviluppo di un ecosistema integrato, capace di unire shopping, sport, benessere e ristorazione in un’unica destinazione".

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