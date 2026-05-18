L'Arci Empolese ricorda Viorica Guerri con "Una giornata per Vio"

Da più di un anno c’è un vuoto che ci accompagna in tutto ciò che facciamo. Ce lo portiamo dietro in tutte le attività, negli incontri e nelle iniziative. Nel marzo dello scorso anno se ne andava Viorica Guerri, storica dirigente del comitato Arci Empolese Valdelsa. Una colonna portante per tutto l’universo Arci e per l’intero territorio. Se oggi siamo ancora in grado di volare, di immaginare e di osare è anche grazie a lei.

Per questo abbiamo pensato di organizzare una giornata per dire quanto ci manca, ma anche per affermare che il suo lavoro non si è fermato. Che va e andrà avanti. "Una

Giornata per Vio" si terrà domenica 7 giugno prossimo al Circolo Arci Petroio.

Alle 16 si apriranno le attività con l’inaugurazione de "L’angolo di Vio", un punto di raccolta di tutti i pensieri e i lavori che in sua memoria saranno realizzati durante la giornata. Sarà allestito un pannello, proprio vicino alla magnolia inaugurata in sua memoria nel gennaio scorso, su cui appendere i lavori. Dalle 16.30 sarà possibile partecipare ai laboratori creativi di poesia dorsale, cut-up e pensieri liberi, durante i quali tutte e tutti i partecipanti potranno realizzare il proprio lavoro che andrà ad arricchire l’Angolo di Vio.

Alle 17.30 partirà la passeggiata letteraria, che dal circolo si muoverà fino alla Chiesa di Petroio per tornare poi al circolo. Durante il percorso ci saranno diverse fermate in cui chiunque potrà leggere un testo tratto da un libro o scritto di proprio pugno per ricordare la figura di Viorica. Un modo per raccontare la sua figura attraverso una delle sue più grandi passioni: la letteratura.

Al termine della passeggiate, dalle 19.30 ci sarà un aperitivo musicale con il cantautore Andrea "Ance" Lovito. Quindi alle 20.30 cena a buffet curata dall’Osteria.

Viorica non passa, rinnoviamo la sua presenza e il suo lavoro. Vi aspettiamo!

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