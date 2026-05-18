Arezzo, blitz dei carabinieri: due arresti per droga

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

In manette un 51enne e un 30enne: con loro cocaina, eroina e denaro contante

I carabinieri della Compagnia di Arezzo hanno arrestato due uomini, un 51enne italiano già noto alle forze dell'ordine e un 30enne nigeriano, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 51enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga in bicicletta, ma è stato immediatamente fermato. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina già suddivise e pronte per la cessione. Per lui è stato disposto il trasferimento in carcere ad Arezzo.

Il 30enne nigeriano è stato invece fermato mentre era alla guida della propria auto. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. L'uomo è stato trovato in possesso di 69 dosi tra cocaina ed eroina, già confezionate per lo spaccio, oltre a circa 700 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività illecita. Anche per lui è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
16 Maggio 2026

Arezzo piange la professoressa Adua Bidi Piccardi

È morta oggi ad Arezzo la professoressa Adua Bidi Piccardi. La sua vita professionale, interamente dedicata alla scuola, era iniziata come maestra elementare negli anni cinquanta, proseguita poi con l'insegnamento [...]

Arezzo
Cronaca
9 Maggio 2026

Maltrattamenti alla madre e stalking all’ex compagna: arrestato 37enne

I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne, accusato di maltrattamenti e rapina ai danni della madre e di atti persecutori [...]

Arezzo
Cronaca
6 Maggio 2026

Perseguita la ex, fermato mentre la segue in auto: arrestato

Un 32enne di origini albanesi è stato arrestato a Arezzo, stava seguendo la ex in auto. Da mesi perseguitava la donna con messaggi minacciosi, appostamenti e pedinamenti perché non accettava [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina