Arezzo, blitz dei carabinieri: due arresti per droga

I carabinieri della Compagnia di Arezzo hanno arrestato due uomini, un 51enne italiano già noto alle forze dell'ordine e un 30enne nigeriano, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 51enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga in bicicletta, ma è stato immediatamente fermato. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina già suddivise e pronte per la cessione. Per lui è stato disposto il trasferimento in carcere ad Arezzo.

Il 30enne nigeriano è stato invece fermato mentre era alla guida della propria auto. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. L'uomo è stato trovato in possesso di 69 dosi tra cocaina ed eroina, già confezionate per lo spaccio, oltre a circa 700 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività illecita. Anche per lui è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere.

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