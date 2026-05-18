Bambino investito a Fucecchio: trasportato in codice rosso al Meyer

Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 16.32 in via Dante Alighieri a Fucecchio dove un bambino, di circa 5 anni, sarebbe stato investito da un'auto. Secondo quanto affermato dai testimoni, il bambino sarebbe sfuggito al controllo della mamma e attraversando la strada è stato investito.

Immediata la chiamata al 118, che ha mandato sul posto un'ambulanza e ha allertato l'elisoccorso Pegaso 1. Sul posto presente anche la Polizia Municipale.

All’arrivo dei sanitari, il bambino era cosciente ma, vista la dinamica dell'incidente e la sua età, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

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