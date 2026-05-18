Mobilità sostenibile, torna 'Bimbimbici' sui Lungarni di Pisa

Si svolgerà domenica 24 maggio la venticinquesima edizione di “Bimbimbici”, manifestazione organizzata da FIAB in collaborazione con il Comune di Pisa, che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Inizialmente prevista per domenica 10 maggio fu rimandata a causa del maltempo.

La manifestazione, rivolta principalmente ai bambini dai 5 agli 11 anni ma aperta a tutti, punta a promuovere una riflessione sulla necessità di moderare il traffico urbano, realizzare zone 30 e piste ciclabili, aumentare la vivibilità dei centri cittadini e favorire la creazione di percorsi protetti casa-scuola e “strade scolastiche”. FIAB promuove inoltre iniziative partecipate per individuare i punti critici dei percorsi casa-scuola e sollecitare interventi di moderazione del traffico, anche grazie alla collaborazione con la rete StreetsForKids. Lo scorso anno Bimbimbici ha coinvolto oltre 40mila partecipanti in tutta Italia, in più di 200 città distribuite in 18 regioni. Anche quest’anno la manifestazione pisana è inserita all’interno del bando triennale “Bici in Comune” del Ministero per lo Sport.

“Una manifestazione storica per il Comune di Pisa che, ogni anno, nella seconda domenica di maggio, richiama centinaia di bambini e famiglie – dichiara Massimo Dringoli, assessore alla mobilità. Un’occasione importante per promuovere l’uso della bicicletta e far comprendere quanto sia utile e fondamentale imparare a muoversi in città in modo sostenibile e sicuro. Pedalare permette anche di conoscere meglio Pisa, attraversandone le strade e i Lungarni grazie alle piste ciclabili e, nel caso di Bimbimbici, con il prezioso supporto della Polizia Municipale. Un sentito ringraziamento va a FIAB, che ogni anno si impegna con passione nell’organizzazione di questa splendida manifestazione. È una bellissima tradizione vedere i bambini animare il centro città con la loro gioia: fa bene a tutti. Invito tutti a partecipare e a riempire i nostri Lungarni di biciclette”.

“Siamo molto contenti – afferma Leonora Rossi, presidente di FIAB Pisa – di essere arrivati a questa 25° edizione di Bimbimbici. Domenica 10 maggio vedremo finalmente una città come vorremmo vederla tutti i giorni, abitata da piccoli ciclisti che percorrono le nostre strade in sicurezza e in allegria. Tutto questo è stato possibile grazie all'attività di moltissimi soci di FIAB ma anche alla collaborazione costante dell'Amministrazione Comunale. In questo caso vogliamo esplicitamente ringraziare il Sindaco Conti per il suo intervento, l'assessore Dringoli e tutte le forze della Polizia Municipale che garantiranno la sicurezza e la spensieratezza del corteo”.

Il percorso breve, che comprende il giro dei quattro lungarni centrali, è lungo circa 2.5 km ed è affrontabile da tutti. Il percorso completo, di circa 7 km, comprende anche l’estensione attorno alla città e non può essere percorso dai bambini che utilizzano bici con le ruotine. Al secondo passaggio in piazza XX Settembre i più piccoli termineranno infatti la pedalata, mentre il resto del corteo proseguirà lungo il percorso completo. Il corteo sarà scortato dalla Polizia Municipale e il percorso sarà chiuso al traffico o transennato durante il passaggio dei partecipanti. A seguire la manifestazione sarà inoltre presente un minibus con meccanico e medico a bordo per eventuali necessità o piccoli incidenti.

Il ritrovo è programmato per domenica alle ore 9.30 in piazza XX Settembre, dove sarà possibile iscriversi e partecipare alle attività ludiche curate da FIAB e Uisp. Alle ore 10.30 è prevista la partenza della biciclettata per le vie della città, a cui seguirà una merenda.

Per partecipare a Bimbimbici è necessario iscriversi prima della partenza. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online fino a sabato 9 maggio. I partecipanti potranno inoltre noleggiare una bicicletta presso Smile and Ride, in piazza della Stazione, usufruendo di uno sconto del 10%. La presenza dei genitori è vivamente consigliata. Informazioni e iscrizioni su https://www.fiabpisa.it/bimbimbici.htm. Tra i partner dell’iniziativa UISP, Pisamo, Acque, Pisa Road Runners, Geofor.

Modifiche al traffico. Per consentire lo svolgimento dell’evento sarà disposta la chiusura al transito veicolare di Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Pacinotti, nel tratto compreso tra Piazza Carrara e via Santa Maria corsia lato nord, Lungarno Mediceo, Ponte di Mezzo, Ponte della Fortezza corsia lato mare in direzione nord-sud e Ponte Solferino nelle due corsie lato monte in direzione sud-nord.

Ulteriori chiusure temporanee al traffico, limitatamente al passaggio dei partecipanti, interesseranno via Mazzini, via D’Azeglio, piazza Vittorio Emanuele, Largo Padri della Costituzione, Piazza Sant’Antonio, via Crispi, Lungarno Sonnino, ponte della Cittadella, piazza di Terzanaia, via Bonanno Pisano, via Niccolini, via Cammeo, rotatoria Poggi, via Contessa Matilde, via del Brennero, Largo San Zeno, via San Zeno, via Buonarroti, via di Simone, via Santa Bibbiana e piazza Mazzini.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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