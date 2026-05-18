Cena medievale a Certaldo, torna "A Cena da Messer Giovanni"

Certaldo Alto si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi della rievocazione storica locale: torna infatti 'A Cena da Messer Giovanni', la tradizionale Cena Medievale organizzata dall’Associazione Elitropia, che quest’anno celebra la sua 25ª edizione.

Le serate in programma si svolgeranno sabato 6 giugno e venerdì 13 giugno 2026, con inizio alle ore 20.00, nella suggestiva cornice di via Boccaccio, nel cuore di Certaldo Alto.

Sono ancora disponibili posti per partecipare all’evento, che rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva tra storia, gastronomia e spettacolo in uno dei borghi più affascinanti della Toscana. L’evento dispone di 380 posti complessivi, è accessibile alle persone con disabilità e prevede un costo di partecipazione di 48 euro.

L’iniziativa offre ai partecipanti un autentico viaggio nel tempo, con una fedele ricostruzione dell’atmosfera del Quattrocento, ispirata ai grandi banchetti che animavano il borgo in occasione della festa di San Giovanni, quando Firenze insediava a Certaldo il Vicario della Repubblica. Una tradizione che si intreccia con la memoria di Giovanni Boccaccio e dell’ospitalità che lo scrittore riservava a studiosi e ospiti illustri nella sua dimora.

La cena si svolgerà a lume di candela lungo una scenografica tavolata allestita per tutta via del Castello, regalando ai partecipanti un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il menù, elaborato a seguito di un’attenta ricerca storica, ripropone sapori e abitudini alimentari medievali, con servizio in stoviglie di coccio e posateria in legno, nel pieno rispetto dell’ambientazione storica. Le stoviglie in coccio saranno donate in omaggio ai partecipanti.

Ad arricchire la serata non mancheranno spettacoli e animazioni con trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e saltimbanchi, oltre al servizio curato da circa 80 figuranti in costume medievale, volontari dell’associazione. A conclusione della cena, il pubblico potrà assistere a un grande spettacolo pirotecnico con lo sfondo di Palazzo Pretorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate